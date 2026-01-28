De Spaanse voetbalbond zet ongebruikelijke middelen in om illegale streamers van de La Liga-wedstrijden op te sporen en te straffen. De Spaanse bevolking wordt ingeschakeld om bijvoorbeeld cafés en bars te 'verraden' aan de bond, die illegaal wedstrijden vertonen in hun zaak. Wat krijgen de verraders daar dan voor? Vijftig euro...

La Liga heeft een maatregel aangekondigd om de strijd tegen piraterij op te voeren. Ze roepen burgers op om mee te helpen bij het opsporen van horecazaken die wedstrijden illegaal uitzenden. In een nieuwe aanval op illegale uitzendingen heeft de Spaanse voetbalbond het meldpunt daarvoor vernieuwd. Er wordt nu een geldbeloning uitgekeerd aan iedereen die helpt om zaken te vinden die voetbalwedstrijden zonder de juiste licentie uitzenden.

Vijftig euro

Het opvallende nieuws van dit initiatief is de beloning van 50 euro voor tipgevers. Iedereen die betrouwbare en controleerbare gegevens verstrekt over een bar, restaurant of hotel dat de regels overtreedt, kan dit bedrag ontvangen. De betaling volgt nadat het technische team van La Liga heeft bevestigd dat de zaak inderdaad illegaal uitzendt.

Fraude uitroeien en ondernemers beschermen

Het hoofddoel, zo meldt de krant Marca, is om fraude uit te roeien en tegelijkertijd ondernemers te beschermen die zich wel aan de wet houden. Met dit middel hoopt de organisatie onder leiding van Tebas op de hulp van burgers te kunnen rekenen. Dit als aanvulling op hun bestaande inspectierondes en technologische monitoringmethoden, waardoor de toezichtscapaciteit in heel Spanje wordt vergroot.

Volledig anoniem, voor geld wel gegevens nodig

La Liga garandeert dat het meldingsproces snel, intuïtief en beschermd is door strenge vertrouwelijkheidsmaatregelen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun persoonlijke gegevens te verstrekken om de vergoeding te ontvangen, of de melding volledig anoniem doen, wat de bescherming van hun privacy waarborgt.

