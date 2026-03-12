Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zijn al jarenlang de vaste gezichten van Vandaag Inside. Toch is er op woensdagen een andere samenstelling, door de vrije dag van Van der Gijp. Zijn plek wordt nu afwisselend overgenomen door Wierd Duk of Thomas van Groningen. Maar er was eerst een andere naam, die weer genoemd wordt voor een terugkeer.

Vandaag Inside heeft door de vele relletjes al een aantal keren op de rand van de afgrond gebalanceerd. Toch is het populaire programma keer op keer verder gegaan met het vaste trio. Maar sinds begin 2025 is Van der Gijp iedere woensdag vrij. De oud-voetballer merkte dat hij opgebrand was na vijf dagen televisie maken op rij. Dus werd er met Albert Verlinde een waardig vervanger gevonden, alleen hij vertrok na een half jaar naar concurrent RTL Tonight.

'Vervanger' René van der Gijp gaat in op geruchten

Verlinde liet zich aan tafel niet ondersneeuwen en viel goed in de groep. Zijn vertrek halverwege 2025 werd opgevangen door Duk en Van Groningen. Mediapersoonlijkheid Victor Vlam vindt echter dat zijn niet voldoen. Dus besprak hij in zijn eigen podcast Victor Duidt de mogelijke terugkeer van Verlinde. Laatstgenoemde wil echter van niets weten. "Speelt op dit moment totaal niet", reageert hij tegenover Veronica Superguide.

"Wat ik heel belangrijk vind om te zeggen: als je deel uitmaakt van een programma waar mensen dag in, dag uit zo hard werken – en ik ben één van de gezichten van RTL Tonight – dan vind ik dat je met dat team moet blijven staan", gaat Verlinde verder. Hij vindt het dan ook niet netjes om over andere programma's te praten. "Ik heb nog anderhalf jaar een contract bij de zender", verklaart hij. "Dan kijken we daarna wel verder."