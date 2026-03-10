René van der Gijp heeft onlangs reparatiewerkzaamheden ondergaan. Het 64-jarige gezicht van Vandaag Inside moest langs de tandarts voor het opvullen van een tand. "Dat is echt de leeftijd."

"Je merkt toch dat je ouder wordt", trapt Van der Gijp af in zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp. "Elke keer als ik op iets bijt, dan breekt er een tand af. Een kies. Nu heb ik hier een stuk weg", zegt de oud-voetballer, terwijl hij naar het ontbrekende stuk in zijn gebit wijst "Dus ik moet dadelijk even naar de tandarts om het op te laten vullen. Verleden keer had ik het aan de andere kant, maar dat is echt de leeftijd", denkt hij.

De uitzending van de podcast verscheen op maandag, maar 's avonds was er bij Vandaag Inside niets van de behandeling te merken. Van der Gijp was gewoon aanwezig en er was geen zwelling.

Het gebitje van Berry van Aerle

Tafelgenoot Wim Kieft heeft volgens hem ook een "zwak gebit". "Toen ik 12 was, kreeg ik iets aan mijn voortand. Dat is zó lelijk gemaakt, het leek wel of het zwart vulsel was. Dus ik heb vanaf toen tot mijn veertigste niet meer gelachen", vertelt de Europees kampioen van 1988. "Wel gelachen, maar niet mijn tanden ontbloot."

Inmiddels heeft Kieft er iets aan laten doen. "Toen bleef ik lachen", grapt hij. "Jij kreeg die schitterende tandpastalach", vult schrijver Michel van Egmond aan. De voormalig spits raakte tijdens zijn voetbalbestaan geen tanden kwijt. "Dat was een beetje Engeland. Maar weet je wie wel zo’n klein gebitje had: Berry van Aerle. Die deed hem uit als hij ging spelen", weet Kieft nog. "Die twee voortandjes ja", herinnert ook Van der Gijp zich.

Olympische Winterspelen

Wie ook wat aan zijn voortanden heeft, is olympisch kampioen Jack Hughes. De Amerikaanse ijshockeyer raakte die kwijt in de finale tegen Canada onlangs. Hughes had het er allemaal voor over, want hij schoot zijn land in de verlenging naar het eerste goud in 46 jaar.

Hughes heeft nog steeds een spleetje tussen zijn tanden, meer dan twee weken nadat hij de winnende goal scoorde. De Amerikaan onthulde dat hij al veel aanbiedingen van tandartsen heeft gekregen om zijn afgebroken tand te laten repareren, maar dat hij hoopt dat het deze week nog gebeurt. "Ik denk dat mensen woedend zullen zijn als ik ze laat repareren", zei hij volgens The US Sun.