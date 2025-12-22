Het was even wennen maandagavond, met een nieuwe presentator bij Vandaag Inside. Niet Wilfred Genee, maar Thomas van Groningen zat op de plek aan de linkerkant van de tafel van de talkshow. Ook hij moest duidelijk nog even inkomen bij Johan Derksen, René van der Gijp en Valentijn Driessen.

Dat hij maandagavond in mocht vallen voor de vakantievierende Genee, wist hij al. Hij had zich kunnen voorbereiden op zijn tijdelijke rol, maar kwam toch voor een verrassing te staan. De maandag staat namelijk vaak in het teken van het voetbal bij Vandaag Inside. "Waar moeten we het over hebben nu?", vroeg hij zich hardop af aan Van der Gijp. "Wat jij wil", was het antwoord. "Je moet me wel even helpen vandaag, ik kijk niet zoveel voetbal zoals jullie", redde Van Groningen zich uit de situatie.

'De koekoek'

Een paar minuten later in de uitzending bedacht de vervanger van Genee dat hij iets vergeten was. Aan de bar zat namelijk columniste Renske Kruitbosch, die haar debuut in het programma maakte. Traditiegetrouw moet een nieuwe gast 'de koekoek' doen, waarbij een bargast in de camera onder de bar moet kijken. Dan klinkt er een koekoek en is de officieuze 'ontgroening' alweer voorbij. Maar Van Groningen wist niet of hij de situatie ook mocht doen. Genee heeft het helemaal van zichzelf gemaakt en er zelfs een liedje over geschreven.

'Ik weet niet of ik dit mag doen'

"Ik weet niet of ik dit mag doen", zei Van Groningen onzeker. Derksen schoot hem meteen te hulp. "Jij bent invaller voor Wilfred. Dat is altijd de moeilijkste klus. Laat maar zien wat je kunt", sprak Derksen Van Groningen toe. Hij legde op zijn beurt de situatie aan Kruitbosch uit, waarna 'de koekoe' succesvol werd uitgevoerd. "Ik hou wel van carnaval, maar poeh dit is ook leuk."

Eigen carrière

De 35-jarige Van Groningen heeft normaliter zijn eigen programma 'Nieuws van de Dag', maar maakte graag de overstap naar Vandaag Inside. In het verleden was hij de politiek duider bij het programma, maar de afgelopen jaren koos hij voor zijn eigen carrière.