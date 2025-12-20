Het kalenderjaar zit er bijna op en dat betekent ook dat de heren van Vandaag Inside bijna vakantie hebben. Johan Derksen en René van der Gijp hebben nog twee afleveringen voor de boeg, maar daar is Wilfred Genee niet bij. En dat is volgens 'De Snor' uitstekend nieuws.

"Ik klop nog een keer af, maar we zijn redelijk zonder kleerscheuren door het jaar heen gekomen hè", zo merkt Genee aan het eind van de vrijdagavonduitzending op. Vandaag Inside won de belangrijke televisieprijs de Gouden Televizier-Ring en in tegenstelling tot 2024 hadden de heren geen openlijke ruzies live in de uitzending. Genee besloot om de laatste minuten van de uitzending terug te blikken, maar dat was geen toeval.

Voor hem is het de laatste uitzending van dit jaar. "Maar we hebben maandag en dinsdag nog", waarschuwt Derksen de presentator. Vervolgens wordt duidelijk dat Genee er de laatste twee uitzendingen van het jaar niet bij is. "Dan moet het goedkomen ja, dat scheelt een stuk natuurlijk", glimlacht Genee.

'Onmisbare' Johan Derksen

Derksen vond het ook een prima jaar voor Vandaag Inside. Met lichte ironie: "Ik zou willen opmerken dat ik bewezen heb dat ik, evenals Robert ten Brink, onmisbaar ben voor dit programma." Van der Gijp vond het bezoek van tennislegende Boris Becker een hoogtepunt van het jaar. "Hij vond het leuk."

Genee concludeert dat het een goed jaar is, maar weet niet of ze het komende half jaar weer zonder rellen het programma kunnen maken. "Dat kan ik niet garanderen. We gaan vast wel weer op onze bek."

Waarom is Genee er niet meer bij? Derksen schiet het op het eind van de uitzending te binnen. "Oh ja, jij gaat met vakantie hè. Oh heerlijk René, twee ontspannen uitzendingen nog."

Tijd voor pauze

Eerder deze maand gaf Genee aan RTL Boulevard al aan wel toe te zijn aan een pauze. Dat deed hij samen met zijn vrouw Lily. "Ik moet wel effe vakantie hebben. Het is voor Lily heel druk geweest We hebben ook twee kinderen waar we heel veel tijd aan besteden. Straks als de feestdagen aanbreken gaan we echt helemaal niks doen."

Felle kritiek op Vandaag Inside

De laatste afleveringen waren niet de allersterkste van het seizoen. Dat merkte ook Victor Vlam, de tv-expert die veelvuldig te gast is, als kijker. Hij haalde snoeihard uit nadat de uitzending van donderdagavond hem allerminst beviel en noemde het zelfs een 'kernramp.'

Opgevolgd door Hélène Hendriks

Vandaag Inside is dit jaar dus nog twee keer te zien. Op maandag 22 december en dinsdag 23 december zijn er nog uitzendingen. Daarna zijn er natuurlijk de kerstdagen en hebben de mannen winterstop. De Oranjewinter met Hélène Hendriks neemt daarna voor enkele weken de honneurs waar. In januari is het trio weer te zien.