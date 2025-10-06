In de Vrouwen Eredivisie werd zondag zeer opmerkelijke rode kaart uitgedeeld. Een speelster van Excelsior moest het veld verlaten na een op het oog onschuldige actie, waar ze zelfs toestemming voor had van de arbitrage.

Het voorval vond plaats in de wedstrijd tussen Excelsior en PEC Zwolle. De wedstrijd blijf lang op 0-0 staan en Excelsior wilde deze stand graag over de streep trekken. Dat resulteerde in veel tijdrek-incidenten.

Rood voor veters strikken

In de 94e minuut van de wedstrijd was scheidsrechter Julia van Es klaar met al het tijdrekken van de Rotterdammers. Toen Excelsior-speelster Djennah Cherif naar de zijlijn liep om een ingooi te nemen, moest ze eerst even haar veters strikken. Ze was nog maar net voorovergebogen toen de scheidsrechter op haar fluitje blies. Volgens Van Es was Cherif aan het tijdrekken waardoor ze een gele prent ontving.

Het was de scheidsrechter bijna ontgaan, maar Cherif had al een gele kaart op haar naam. Daarom ontving ze uiteindelijk toch een rode kaart, wegens het strikken van haar veters. Excelsior-trainer Mathijs Kreugel was teleurgesteld met het optreden van de arbitrage. ''Djennah vroeg de grensrechter of zij haar veter mocht strikken voor het nemen van de inworp en dat was akkoord, alleen de scheidsrechter zag dat anders en gaf een tweede gele kaart voor tijdrekken'', zo sprak hij tegen ESPN.

Zware nasleep

De rode kaart had ook nog invloed op de uitslag van de wedstrijd. PEC Zwolle-speelster Judith Roosjen scoorde in extremis de 1-0, waardoor Excelsior verloor. Hiermee zakken de Rotterdammers naar de achtste plaats, terwijl PEC Zwolle over hun heenklimt naar de zevende stek.

Andere opmerkelijke rode kaart

Het was niet de enige opmerkelijke rode kaart in het vrouwensport van afgelopen weekend. Ook in het hockey was er een bijzonder moment wat resulteerde in een rode kaart. Aanvoerdster van hockeyclub Den Bosch, Pien Sanders, ontving haar eerste rode kaart ooit, nadat ze na een strafcorner haar scheenbeschermer naar achter gooide. Deze vloog per ongeluk tegen de scheidsrechter aan, waardoor ze haar tweede gele prent ontving.