De Nederlandse voetbalster Sherida Spitse is al jarenlang een van de bekendste gezichten van de Oranje Leeuwinnen. Al achttien jaar is ze onmisbaar in het vrouwenvoetbal, maar in al die jaren is het zeker niet altijd makkelijk geweest voor de inmiddels 34-jarige. Dit jaar speelden vervelende privéproblemen een grote rol in het leven van Spitse.