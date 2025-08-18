Victoria Verstappen heeft zich aangesloten bij haar broer Max en zijn gezin op vakantie. De zus van de viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakte daarbij indruk op sociale media.

Victoria deelde twee foto's op Instagram, waarbij zij poseerde op een boot op de oceaan. 'Sea you later', schreef ze er met een knipoog bij. De moeder van drie kinderen werd vervolgens overspoeld met complimenten. 'Prachtige dame', reageert iemand. En een ander: 'Beeldschone vrouw.' Andere volgers wensen haar veel plezier op haar vakantie met de familie Verstappen.

Drukke familievakantie

Het is een drukke bedoeling. Max Verstappen en Kelly Piquet hebben hun piepjonge dochter Lily mee en natuurlijk ook Piquets dochter Penelope. Victoria en haar man Tom Heuts hebben hun drie kinderen Luka, Lio en Hailey mee. Moeder én oma Sophie Kumpen houdt de boel allemaal in de gaten.

Victoria deelde onlangs beelden van haar dochter Hailey, die iets meer dan een jaar oud is. 'Ze groeit zo snel', reageert iemand op de foto's op Instagram. En iemand anders: 'Jullie zijn zo cute, Hailey is letterlijk jouw tweeling! Geniet van jullie vakantie.' Een paar volgers grappen direct over 'Project Verstappen', waarmee ze erop doelen om van Hailey een nieuw racemonster te maken.

Racen zit in het bloed

Racen zit bij de familie én de aanhang in het bloed. Zo was Max' en Victoria's vader Jos een Formule 1-coureur en de eerdergenoemde moeder Sophia een behoorlijk karter. Ook de vriendin van Max weet heel goed hoe de racewereld in elkaar zit. Haar vader Nelson Piquet is drievoudig wereldkampioen F1 en al haar broers racen of raceten ook op zeer hoog niveau.

Victoria heeft in het verleden ook genoeg in de auto gezeten, voornamelijk in de kart. In 2017 won zij een race van 100 mijl (160 kilometer) op het Genk International Karting Circuit. Zij heeft ook nog in GP-auto's gereden.