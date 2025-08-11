Victoria Verstappen, het twee jaar jongere zusje van Max Verstappen, heeft beelden gedeeld waar op te zien is dat haar piepjonge dochter Hailey rechtop staat en hard aan het groeien is. Max heeft de Instagram-post ook gezien en liet een like achter.

Hailey is inmiddels iets meer dan één jaar oud en is de jongste telg uit het gezin van Victoria. 'Ze groeit zo snel', reageert iemand op de foto's op Instagram. En iemand anders: 'Jullie zijn zo cute, Hailey is letterlijk jouw tweeling! Geniet van jullie vakantie.' Een paar volgers grappen direct over 'Project Verstappen', waarmee ze erop doelen om van Hailey een nieuw racemonster te maken.

Victoria heeft, samen met haar partner Tom Heuts, nog twee zoons: Luka en Lio. Heuts vroeg de zus van topcoureur Verstappen eerder dit jaar ten huwelijk bij de Eiffeltoren in Parijs. Daarop gaf ze haar makkelijkste 'ja' ooit, zei ze later.

Verstappen-familie wordt steeds groter

De familie Verstappen wordt steeds verder uitgebreid. Eerder dit jaar is namelijk ook de viervoudig wereldkampioen Formule 1 vader geworden van een dochter. Drie maanden geleden kwam Lily op deze aarde. Max is samen met Kelly Piquet, dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet.

Zomervakantie voor de F1-coureurs

De 27-jarige coureur heeft momenteel veel tijd om met zijn dochter door te brengen. Sinds de Grand Prix van Hongarije (op zondag 3 augustus) is het namelijk zomervakantie voor alle Formule 1-coureurs. De volgende race staat pas weer aan het einde van deze maand gepland, in het Nederlandse Zandvoort.

'Beste opa ter wereld'

Overigens zette de vriendin van Verstappen zondag haar vader in het zonnetje. In Brazilië was het namelijk vaderdag. Op Instagram deelde Kelly enthousiast foto's van haar vader én van haar dochters, met daarbij de tekst: 'De beste opa ter wereld.'