Het is donderdag een bijzondere dag in de Belgische voetbalwereld. Dat was analist Jan Boskamp, die al een lange tijd over de grens woont alleen even ontgaan. Het Feyenoord-icoon was dan ook vol verbazing toen hij hoorde over het heugelijke nieuws.

Boskamp werd gewezen op de verjaardag van een Belgisch icoon: Marc Degryse. De voormalig aanvallende middenvelder en huidig analist heeft donderdag de mooie leeftijd van 60 jaar bereikt.

"Nee joh, wordt die kleine al 60?", zei Boskamp vol verbazing toen hij door HLN om een boodschap voor de oud-speler van Anderlecht, Club Brugge en PSV werd gevraagd. "Je wordt nooit zo oud als je eruitziet, Marc", lacht hij.

Vervolgens blikt hij teurg op zijn verleden met Degryse. "Drie jaar heb ik met ’m gewerkt bij Anderlecht en hij heeft me drie keer kampioen gemaakt. Toen ik terugkeerde bij Anderlecht was-ie helaas naar PSV vertrokken. Gelukkig heb ik ’m nog kunnen overtuigen om naar AA Gent te komen."

Bonje door Ajax

De twee konden het goed met elkaar vinden. "Slechts één keer heb ik bonje met Marc gehad", biecht de 76-jarige Boskamp op. "Dat was toen iedereen wegging bij Anderlecht, van Luc Nilis tot Philippe Albert. We waren op trainingskamp en Marc kon naar Ajax.”

Het was een mooie stap geweest voor de Belg. "Want zijn hele schoonfamilie is ook supporter." Boskamp overlegde nog met Louis van Gaal maar besloot dat Degryse bij zijn club moest blijven. "Was hij niet zo blij mee. Dat jaar won Ajax de Champions League, geloof ik.” De Amsterdammers wonnen in 1995 het miljoenenbal, inderdaad een jaar nadat Nilis van Anderlecht naar PSV overstapte.

Analist

De carrière als analist past perfect bij Degryse, vindt Boskamp. “Marc is ontzettend slim en wist altijd precies waar de problemen vandaan kwamen. Hij zag dingen sneller dan een ander. Ik vind hem als analist tot de top van België behoren."

Boskamp was zelf ook regelmatig in Nederland te zien als analist. Hij stopte echter met die werkzaamheden omdat hij niet telkens vanuit België naar Hilversum wilde rijden.