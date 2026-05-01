PSV zal aanstaande zaterdag een erehaag krijgen van Ajax in de Johan Cruijff ArenA, dat bevestigt trainer Oscar Garcia op de persconferentie voor de wedstrijd. "Dat heeft de club besloten", vertelt de trainer. "Dat lijkt me prima, we moeten respect tonen."

Net als tegen PEC Zwolle krijgt PSV een erehaag van Ajax, maar deze zal toch extra bijzonder aanvoelen. Wedstrijden tussen Ajax en PSV blijven altijd een topper, ondanks dat de Eindhovenaren al kampioen zijn. Tóch zit er een beetje spanning op. De supporters van PSV wilden hun papieren kampioensschalen meenemen, maar dat is geweigerd door de club uit Amsterdam. "We moeten niet provoceren", zei Peter Bosz.

Erehaag

De Amsterdammers hebben uiteindelijk toch besloten stil te staan bij het kampioenschap van PSV. "De club heeft besloten dat er een erehaag komt", vertelt Oscar Garcia vrijdagmiddag op de persconferentie van Ajax. "Dat lijkt me prima. Het is voor mij ook altijd belangrijk respect te tonen, ze zijn namelijk terecht kampioen geworden. Een erehaag is ook geen probleem voor mij."

Hij verwacht alsnog een mooie wedstrijd tegen een sterk PSV. "We hebben een drukke week achter de rug waarin we PSV goed hebben voorbereid. Ik heb ook vaker titels gewonnen vóór het einde van het seizoen en ik wilde altijd doorgaan. Dat zal PSV ook willen. Je wil ook respect tonen naar andere clubs", legt hij de visie vanuit de kampioen uit. "Voor mij is het net als alle andere wedstrijden, want we moeten gewoon winnen. Zo simpel is het."

Topper

PSV komt zaterdagavond om 20.00 uur langs in de Johan Cruijff ArenA voor het duel met Ajax. De Amsterdammers moeten alles op alles zetten want zij spelen daadwerkelijk nog ergens voor. Bij winst doen zij goede zaken om zicht te houden op eventueel Champions League-voetbal volgend seizoen.