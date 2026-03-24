Voetbalicoon Ruud Gullit heeft hard gelachen om het fluitconcert in de Johan Cruijff Arena richting hem. Bij de première van de nieuwe documentaireserie over Johan Cruijff liet Gullit de naam van rivaal Feyenoord vallen, wat niet door iedereen werd gewaardeerd. "Ik vond het wel leuk, om even een steekje terug uit te delen", lacht de Amsterdammer.

Gullit werd zaterdagavond behoorlijk uitgefloten door het aanwezige publiek bij de première van de documentaire CRUIJFF. "Ik vond het wel hilarisch", vertelde het Feyenoord-icoon bij Rondo. Gullit gaf aan dat hij de legendarische nummer veertien kent van zijn bij de Rotterdammers, waarna hij de tongen losmaakte in de Johan Cruijff Arena. "Daarna had ik ze wel te pakken."

Ajax-fans terugpakken

Het voetbalicoon lacht als hij vertelt hoe hij de Ajax-fans een sneer gaf nadat hij werd uitgefloten. "Ik vertelde wat Johan in mij zag: dat ik van hem een team zelf moest stimuleren, moest praten en het team beter moest maken. Ik snapte toen alleen niet wat hij bedoelde. Johan werd toen trainer van Ajax en ik ging naar PSV. Toen wist ik pas wat hij bedoelde. Toen werden wij met PSV twee keer achter elkaar kampioen, ondanks dat Johan daar op de bank zat", vervolgde Gullit.

Gullit heeft totaal geen moeite met de Ajax-fans die hem probeerden te stangen. "Ik vond het wel leuk om even een steekje terug uit te delen. Het fluiten vond ik hilarisch", zei Gullit met een grote grijns. De 'ongelooflijke Amsterdammer' wordt vervolgens gewezen op zijn binding met Feyenoord, terwijl hij uit de stad van de rivaal komt. "Dat heb ik toch al verteld, waarom dat is?"

'Ik kon naar Ajax toe'

"Ik kon naar Ajax toe", lichtte Gullit toe. "Mijn vader was leraar en mijn moeder werkte in het Rijksmuseum. Je wist toen niet wie er belde in die tijd, maar ik nam op. Ik hoorde dat Ajax me graag wilde hebben. Ik zei toen: jullie kunnen na zevenen langskomen, dan zijn mijn ouders thuis. Dat gingen ze niet doen. Ik moest naar Ajax komen. En überhaupt blij zijn dat ik daar mocht spelen. Het was geen warm bad. Ik vond dat zó arrogant."

Wrok richting de Amsterdammers heeft Gullit echter niet. "Ik heb wel een aardige loopbaan gehad. Ik ken veel mensen bij Ajax. Het is nooit vijandig geweest", zei de oud-topvoetballer van onder meer Feyenoord, PSV, Chelsea en AC Milan.

Gullit was zaterdag aanwezig bij de première van de documentaire over zijn ex-teamgenoot in de Johan Cruijff ArenA. In de serie worden exclusieve beelden uit het familiearchief vertoond. Vanaf afgelopen zondag is hij wekelijks te zien op NPO 1.