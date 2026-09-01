Het is een feestweek in huize Gullit. Nadat zijn moeder Dil afgelopen weekend haar verjaardag vierde, is het dinsdag de beurt aan voetbalicoon Ruud Gullit om de feestmuts op te zetten.

Voetbalicoon Ruud Gullit viert dinsdag zijn 64e verjaardag, enkele dagen nadat zijn moeder jarig was. De voetballegende stond zaterdag stil bij de verjaardag van zijn 86-jarige moeder en vierde dat met een etentje in het bijzijn van familieleden.

De verjaardag van Dil werd gevierd in een restaurant. Gullit deelde feestelijke beelden op Instagram waarop te zien was hoe Dil een ijsje met een ijsfontein in ontvangst nam, terwijl zij werd toegezongen door aanwezige familieleden. Onder hen was ook haar kleinzoon Maxim Gullit, de zoon van de voormalig topvoetballer uit zijn eerdere huwelijk met Estelle Cruijff.

Zelf aan de beurt

Een paar dagen later is de voormalig topvoetballer zelf aan de beurt. Gullit deelt meerdere Instagram-verhalen waarop hij gefeliciteerd wordt met zijn verjaardag. Zo deelt hij berichten van oud-clubs AC Milan, waarmee hij onder meer de Europa Cup I en de Europese Super Cup won, PSV en Sampdoria. Ook het officiële account van het Nederlands elftal en voormalig teamgenoot Patrick Kluivert feliciteren de voetbalicoon.

Gestopt als analist

Na een drukke periode als analist heeft Gullit nu alle reden om zijn verjaardag uitgebreid te vieren. Hij was jarenlang een van de vaste deskundigen van beIN SPORTS, dat uitzendt vanuit Qatar. Tijdens het WK voetbal in Noord-Amerika werd Gullit extra vaak ingezet door de zender. Inmiddels heeft de Europees kampioen van 1988 besloten zijn werkzaamheden daar neer te leggen.

Wat hem wel een beetje tegenstond, is dat hij en de andere gasten niet in discussie mochten treden met elkaar. Iedereen kreeg tijdens een bepaald segment als enige het woord en alleen daar mocht je dan over praten. Dat was echter niet de reden om het baantje op te geven. Hij zag het constante reizen naar Qatar niet meer zitten.