Ruud Gullit is inmiddels alweer tien jaar samen met zijn vriendin Karin de Rooy. De Nederlandse voetballegende pakte dan ook goed uit om deze mooie mijlpaal te vieren.

Een tienjarig jubileum moet je vieren, vonden Gullit en De Rooy. Het koppel trok eropuit naar het luxe Rosewood in Amsterdam, waar ze genoten van een heerlijk diner.

De twee hebben op hun Instagram-stories foto's en filmpjes gedeeld van het uitstapje. De beelden van de vele hapjes zien er jaloersmakend uit. Ook de drankjes mochten uiteraard niet ontbreken. De Rooy noemt het een "perfecte avond". Ook de oud-voetballer noemt het "een perfect tiende jubileum."

i © @ruudgullit op Instagram.

Eerdere relaties

Inmiddels is Gullit dus tien jaar samen met zijn vriendin. Dit is echter niet zijn eerste relatie. De voetballegende heeft namelijk al de nodige vrouwen versleten. Zo was hij van 1984 tot 1991 getrouwd met Yvonne de Vries. Samen kregen ze twee dochters, Felicity en Charmayne.

i © @ruudgullit op Instagram.

Hierna volgde een huwelijk met het Italiaanse model Christina Pensa. Zij waren zes jaar getrouwd, van 1994 tot 2000. Ook uit dit huwelijk kreeg Gullit twee kinderen.

i © @ruudgullit op Instagram.

Tussen 2000 en 2012 was hij gehuwd met Estelle Cruyff, een nicht van Johan Cruijff. Wederom kreeg de oud-voetballer twee kinderen uit dit huwelijk, waarmee hij zijn hattrick voltooide.

Pijnlijk moment

Helaas is het voor Gullit niet altijd feest, want eerder deze maand beleefde hij een zeer pijnlijk moment. De levende legende bezocht het Spaanse Marbella, waar hij samen met Jeroen van der Boom en Bas Smit op de mountainbike sprong. Het liep voor Gullit echter niet goed af.

Samen met een vriend trok het drietal eropuit om het ruige landschap van Marbella te verkennen, waarbij ze een diepe waterplas moesten doorkruisen. Van der Boom waarschuwde de oud-voetballer dat de plas heel diep is. Gullit had echter al besloten het zekere voor het onzekere te nemen en was afgestapt. Hij had een olifantenpaadje ontdekt, een kortere route dan het oorspronkelijke pad.

Lachend kijkt hij in de camera, maar dan zet de Europees kampioen van 1988 een misstap en verdwijnt pardoes een kleine afgrond in. Smit deelde de hilarische beelden hiervan op Instagram.