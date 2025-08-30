Het gebeurt niet vaak dat scheidsrechters in het zonnetje gezet worden. Vaak krijgen ze, ook in de Eredivisie, de wind van voren. Maar voor Serdar Gözübüyük was het wel even tijd voor een feestje. Hij kreeg een mooie prijs uit handen van voetbalicoon Ruud Gullit.

De Nederlandse scheidsrechter werd door De Telegraaf uitgeroepen tot beste arbiter van vorig seizoen en kreeg 'de gouden kaart' van oud-international Gullit. Die zat in de jury die de winnaar bepaalde. "We doen het als scheidsrechters nooit goed en dat weten we", zei Gözübüyük na het ontvangen van de prijs. "Dan zijn dit soort dingen mooi voor je familie en gezin. Je krijgt wat waardering terug, ook omdat ex-internationals kiezen. Dit geeft een stukje trots en dankbaarheid."

'Kleine droom die uitkomt'

Gözübüyük is al scheidsrechter sinds zijn twaalfde, dus dat zegt volgens hem al genoeg. "Leidinggeven vond ik al vroeg leuk. Het is een kleine droom die uitkomt (om te mogen fluiten, red.). Ook als je waardering terug krijgt van spelers, want elke wedstrijd krijgen we wel kritiek. Voor mij is het belangrijkste om dat goed te evalueren. Vaak hebben ze gelijk, maar dan kan ik daar niet te lang mee zitten." Volgens Gullit komt dat omdat Gözübüyük 'een prettig mens' is.

'Je hebt goeie en slechte'

"Ik heb veel met scheidsrechters te maken gehad en je hebt goeie en slechte. Het belangrijkste is dat je hem niet teveel ziet. Hij moet niet te aanwezig zijn, want dan fluit je een wedstrijd dood. Serder zei dat hij meer zichzelf moest zijn en dat is alleen maar beter. Vroeger kon je nog weleens in gesprek met een scheids en zei hij bijvoorbeeld dat ik op moest passen en anders geel zou krijgen. Tegenwoordig moeten ze veel strenger fluiten, omdat er heel veel veranderen zijn. Een goeie scheids zie je niet veel, maar hij heeft wel het vermogen een wedstrijd goed te fluiten."

'Dan kan je boos en gek worden'

Gözübüyük heeft volgens Gullit de ingrediënten om een uitstekende leidsman te zijn, ook vanwege zijn 'natuurlijke autoriteit'. De oud-international van Oranje weet als geen ander hoe frustrerend het kan zijn als speler om te maken te hebben met een slechte scheids. "Ik heb tegen Rode Ster Belgrado meegemaakt dat een bal een meter in de goal zat, maar dat-ie niet gegeven werd. Dan kan je boos en gek worden, maar je voelt je verschrikkelijk daarna."

