Ruud Gullit heeft zich duidelijk uitgesproken over de 'extreme' politieke situatie in Nederland. Naar zijn mening wordt er niet naar de bevolking geluisterd in Den Haag. "Mensen willen out of the box, niet dat gekonkel."

Gullit krijgt in gesprek met de Telegraaf de vraag of hij de politiek niet een handje kan helpen. "Nou, soms heb je wel iemand nofig die niet in de politiek zit", is het antwoord van de oud-topvoetballer. Al vindt hij zichzelf daar niet geschikt voor.

"Om die een keertje de mogelijkheid te geven om advies te geven of om bepaalde beslissingen te nemen. Niet zomaar iemand. Dat kun je niet aan mij gaan vragen. Ik heb wel een mening, maar dat is maar een mening", aldus Gullit.

De voormalig Oranje-international merkt dat er steeds minder vertrouwen is in de politiek in Nederland. "Het gaat er vooral om dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt. Wij hebben het gevoel dat zij ver staan van de realiteit. Van wat mensen eigenlijk vinden."

"Daarom zijn mensen zo populair geworden die niet uit de politiek komen", vervolgt hij. "Mensen willen out of the box, niet dat gekonkel onder elkaar. Dan ga je extreme dingen zien, maar misschien is dat ook wel goed."

Voetbal en golf

Gullit vertrok voor zijn voetbalcarrière in 1987 naar Italië. Bij AC Milan groeide hij uit tot een icoon. Hij speelde in zijn eerste periode bij de club 117 wedstrijden en scoorde daarin 35 keer. Vervolgens maakte hij de overstap naar Sampdoria. De Nederlander sloot zijn carrière af bij Chelsea. Hij kwam 66 keer uit voor Oranje en maakte 17 interlandgoals.

Gullit is tegenwoordig drukker bezig met golf dan met voetbal. De Europees kampioen van 1988 speelt golf op hoog niveau en vliegt de hele wereld over voor verschillende wedstrijden en toernooien, waar hij ook hoge ogen gooit. Hij deelt die hobby met zijn vriendin Karin de Rooij.