Schalke 04 kende woensdag een zeer slechte dag. In de Duitse beker verloor de ploeg van Loris Karius met liefst 4-0 van Darmstadt. De man van een betoverende presentatrice besloot om de 'alarmbel te luiden'.

Karius is in 2024 getrouwd met Diletta Leotta, die een enorme bekendheid is in Italië. Zij is daar sportpresentatrice voor DAZN bij voetbalwedstrijden en verschijnt regelmatig in onthullende kleding langs het veld. Het zorgt er mede voor dat de 34-jarige Leotta op Instagram wordt gevolgd door ruim negen miljoen mensen.

De 32-jarige Karius ziet haar onregelmatig, omdat hij in het Duitse Gelsenkirchen keept bij Schalke 04. De gevallen topclub staat bovenaan in de 2. Bundesliga, maar ging woensdag hard onderuit in de DFB Pokal. Darmstadt bleek met liefst 4-0 te sterk. Schalke had in het weekend nog gewonnen van dezelfde tegenstander in de competitie op het tweede niveau.

'Karius luidt de alarmbel'

'Karius luidt de alarmbel voor Schalke!', kopt BILD. Het Duitse medium schrijft vervolgens: 'Dat is nog een reden waarom Loris Karius (32) zó belangrijk is voor Schalke! Hij draait er niet omheen...'

Karius analyseert de situatie volgens de Duitse krant met 'zijn gebruikelijke botheid'. De doelman zei: "We hebben niet veel spelers in de selectie. We hebben te veel blessures. We moeten ons nu herpakken, nog twee keer alles geven en goed de interlandperiode ingaan."

Nog geen probleem voor Schalke

De 43-jarige coach van de ploeg, Miron Muslic, was iets milder: "Ik klaag nooit over de selectie, ik zal nooit klagen alleen maar omdat we een wedstrijd verloren hebben. Dat hoort erbij. Ik zal geen excuses aanbieden."

Volgens Transfermarkt.nl kampt de ploeg met zeven blessures. Eén daarvan is de 20-jarige spits Emil Hojlund, het jongere broertje van Napoli-aanvaller Rasmus. Desondanks gaat het Schalke 04 nog altijd voor de wind, want de zevenvoudig kampioen van Duitsland staat eerste in de 2. Bundesliga. Na tien wedstrijden staat de club op 24 punten, één meer dan SC Paderborn en twee meer dan SV Elversberg.