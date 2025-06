Wie naar het WK voor clubs kijkt en met name naar de wedstrijden van Seattle Sounders, ziet een aanvaller met een opvallend verhaal bij de Amerikaanse ploeg. De man met rugnummer 93 is namelijk aan één oog blind.

Buitenspeler Georgi Minoungou van Seattle Sounders speelt op het WK voor clubs, ondanks dat hij maar aan één oog kan zien. De 22-jarige Ivoriaan verloor het zicht in zijn linkeroog na een infectie die in 2023 werd vastgesteld tijdens een trainingskamp in Spanje.

'Ik weet niet wat er gebeurde'

“Het was een van de moeilijkste momenten uit mijn leven. Ik had de kans om een contract te tekenen bij het eerste elftal en toen, ik weet niet wat er gebeurde. Mijn zicht werd training na training slechter en ik moest geopereerd worden”, aldus Minoungou in een interview met de Spaanse krant Marca.

'Mijn linkeroog werkt niet'

Ondanks zijn handicap brak hij in 2024 door naar het eerste elftal van Seattle Sounders, waar hij een contract tekende tot 2028 met een optie voor nog een jaar. In de Major League Soccer speelde hij al 35 wedstrijden, waarin hij één doelpunt scoorde en vijf assists gaf. “Het belemmert me niet. Mijn linkeroog werkt niet, maar ik blijf doorgaan. Ik heb één oog, maar ik kan meer dan mensen met twee ogen. Dat is mijn mentaliteit”, benadrukt hij.

Teamgenoot Rusnak

Minoungou groeide op in Afrika en speelde, voordat hij naar de VS kwam, ook voor het Tsjechische MFK Vyškov. Hij maakte donderdag zijn debuut op het WK voor clubs. In de wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-3) viel hij in de 79e minuut in. Op hetzelfde moment verliet zijn Slowaakse teamgenoot Albert Rusnak, geboren in Vyškov, het veld. Rusnak heeft bij Cambuur en FC Groningen een verleden in de Nederlandse competitie.

Wedstrijd tegen PSG

Minoungou verloor bij zijn debuut dus al met 3-1 van Atletico en speelt met Seattle Sounders nog wedstrijden tegen PSG en het Braziliaanse Botafogo. Die was verrassend te sterk voor de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen.