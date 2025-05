Voormalig FC Groningen-spits laat Atlético Madrid ontploffen met historische show

Hij kwam ooit stilletjes binnen bij FC Groningen, maar staat nu in de spotlights van het Spaanse topvoetbal. Alexander Sorloth, de 1,95 meter lange spits uit Noorwegen, was zondagavond dé hoofdrolspeler bij Atlético Madrid. Tegen zijn oude club Real Sociedad liet hij het stadion ontploffen én nestelde hij zich in de geschiedenisboeken van LaLiga.

Wat Sorloth vervolgens op het veld liet zien, was pure voetbalwaanzin. Binnen zeven minuten opende hij de score na een slimme pass van Pablo Barrios. Daarna ging het razendsnel: in de tiende en elfde minuut volgden de 2-0 en 3-0, respectievelijk op aangeven van Samuel Lino en uit een snelle omschakeling. Drie doelpunten in vier minuten, de snelste hattrick ooit in LaLiga. En dan was hij nog niet klaar.

Oud-Groningen-spits Alexander Sorloth scoort vier keer tegen Real Madrid Alexander Sorloth had het flink op zijn heupen in de voorlaatste speelronde in LaLiga. Hij scoorde namens Villarreal liefst vier keer tegen Real Madrid, de Spaanse kampioen. Het leverde hem overigens geen overwinning op.

Van de Euroborg naar Europese top

Nog voor rust maakte Sorloth zijn vierde treffer, een zeldzaam kunststukje in LaLiga. Slechts een handvol spelers presteerde het eerder om binnen één helft vier keer te scoren. En dat deed hij nota bene tegen Real Sociedad, de club waar hij zelf nog even speelde. De verdediging had geen antwoord op zijn fysieke kracht, slimme loopacties en meedogenloze afronding.

Voor de fans van FC Groningen is het een bijzondere gewaarwording: Sorloth, die in 2016 acht keer scoorde in een seizoen in de Eredivisie, is uitgegroeid tot één van de gevaarlijkste spitsen van Europa. Na zijn vertrek uit Groningen zwierf hij via onder meer Trabzonspor en Leipzig door Europa, maar lijkt hij bij Atlético eindelijk zijn absolute topvorm te hebben gevonden.

Geplaagde voetballer Donny van de Beek krijgt slecht nieuws vanuit het ziekenhuis Donny van de Beek beleefde bij Girona een aardig seizoen, waarbij het voor de voormalig Oranje-speler vooral belangrijk was dat hij fit bleef en veel speeltijd pakte. Maar het noodlot sloeg toe: Van de Beek raakte geblesseerd en ligt er vermoedelijk een maand of vijf uit.

Atlético op koers voor Champions League

De Madrilenen deden met deze monsterscore uitstekende zaken. Ze verstevigden hun derde plaats en staan nu op 70 punten, waarmee directe plaatsing voor de Champions League zo goed als zeker is. Voor Real Sociedad ziet het er somberder uit: de ploeg staat twaalfde en heeft vier punten achterstand op Mallorca, dat op plek acht voorlopig de laatste Europese ticket in handen heeft.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.