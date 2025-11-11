Een flat in Heerenveen waar veel topsporters wonen is maandagavond opgeschrikt door een heftig incident. Meerdere voetballers van Heerenveen wonen er en moesten halsoverkop naar buiten. Na een nacht buitenshuis geslapen te hebben, is er duidelijk wat er is gebeurd.

Het flatgebouw aan de Heremaweg in Heerenveen dat maandagavond deels was ontruimd, is weer vrijgegeven. Zeven bewoners van het gebouw werden onwel, waarna de zevende en achtste verdieping werden ontruimd. In de flat verblijven volgens de veiligheidsregio topsporters. De veiligheidsregio laat weten dat alle verdiepingen zijn schoongemaakt. Eén kamer blijft nog afgesloten.

Pepperspray

Eerder in de nacht van maandag op dinsdag bleek dat de oorzaak van de ontruiming pepperspray was. De brandweer laat dinsdag weten dat iemand "een kleine hoeveelheid" pepperspray in een gang heeft gespoten. "Daardoor zijn alle klachten veroorzaakt." Van de zeven mensen die zich niet goed voelden, moesten er uiteindelijk twee naar de huisarts, aldus de brandweerwoordvoerder.

'Opendoen, brandweer!'

In de flat verblijven topsporters, meldt de veiligheidsregio. Omrop Fryslân meldt dat Heerenveen-speler Isaiah Ahmed een van de bewoners was die zijn woning op last van de brandweer moest verlaten. "Ik zat FIFA te spelen, en ineens hoor ik gebonk. 'Opendoen, brandweer!' Ik dacht eerst dat het een grapje was, maar ik voelde wel iets in mijn keel. En ik moest hoesten", zei de voetballer tegen de regionale omroep.

'Daar hebben we 112 gebeld'

Een andere speler van Heerenveen, Raoef Assady die bij de onder-19 actief is, verklaart bij de regionale omroep een zelfde soort paniek. "Ik zat gewoon mijn serie te kijken op de bank, en opeens kreeg ik traanogen. Mijn neus ging dicht. Je voelde gewoon, er zat iets in de lucht. Mijn vader was ook bij mij, die werd helemaal rood, en we werden allebei heel duizelig."

Het ging volgens hem zo snel dat ze snel naar beneden zijn gerend en onderweg op alle deuren hebben geklopt om medebewoners te waarschuwen. Assady hoorde veel mensen heel hard hoesten. "We gingen zo snel mogelijk allemaal naar beneden. Daar hebben we 112 gebeld."

Kwajongensstreek

De politie laat dinsdagochtend weten dat het waarschijnlijk ging om een "kwajongensstreek" door iemand die niet goed heeft nagedacht over de gevolgen van het spuiten van pepperspray. De politie is met deze persoon in gesprek gegaan over diens actie, maar er volgt geen strafrechtelijk onderzoek, aldus de woordvoerder.