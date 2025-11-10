Nana Kwame Abraham (22), middenvelder van Barau FC, is het jonge slachtoffer van een bizarre aanval door fans. Dit gebeurde zaterdag in Katsina, tijdens de wedstrijd tussen Katsina United en FC Barau. Het incident wakkert de discussie aan over crowd control en spelersveiligheid in de NPFL, de Nigeriaanse topvoetbalcompetitie.

De 22-jarige speler liep een diepe snijwond in zijn nek op, nadat hij werd aangevallen door een deel van de Katsina United-supporters. Dit gebeurde tijdens de 12e speelronde op zaterdag 8 november. Het geweld barstte los kort nadat Barau FC gelijkmaakte via een doelpunt van Orji Kalu in de 69e minuut. Dit moment maakte een deel van het thuispubliek woedend, meldt ghanaweb.com.

Barau FC bevestigde het incident op Instagram. Ze plaatsten een foto van de gewonde speler met de tekst: "Min. 70: Wedstrijd tijdelijk gestaakt na aanval op Barau FC-speler Nana Abraham. Katsina United | 1–1 | Barau FC".

Wedstrijd hervat kort na incident

Ondanks de aanval werd de wedstrijd uiteindelijk hervat en eindigde in 1-1. De gewelddadige scènes gingen echter de wereld over en leidden tot brede veroordeling in het Nigeriaanse voetbal.

Volgens berichten is de middenvelder aan het herstellen, nadat hij ter plaatse medische hulp kreeg. Hoewel de wond diep was, is zijn toestand nu stabiel. Zondagochtend uitte Nana Abraham in een verklaring aan de media-afdeling van de club zijn opluchting, maar ook zijn verbijstering over de aanval, nadat hij het er levend vanaf bracht.

'Voetbal is geen oorlog'

"Godzijdank voel ik me nu beter. Ons medische team heeft er alles aan gedaan om mijn verwondingen te behandelen. Het is betreurenswaardig wat er is gebeurd. Voetbal is geen oorlog, je kunt winnen, gelijkspelen of verliezen. We hebben vijf thuiswedstrijden gespeeld, één gewonnen, drie gelijkgespeeld en één verloren, en er gebeurde niets. Waarom werden we hier aangevallen?", zei hij, volgens de eerder genoemde bron.

De NPFL-autoriteiten starten een onderzoek naar de zaak. De druk neemt toe om strengere straffen op te leggen aan clubs waarvan de fans geweld gebruiken.