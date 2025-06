Voormalig kampioene en 'meest sexy tennisster' maakt indruk in betoverende outfit

De voormalig toptennisster Maria Sharapova staat steeds minder in de spotlights sinds ze gestopt is als prof. Toch schitterde ze onlangs op de rode loper bij een evenement in Italië met haar man.

Waar veel oud-tennissers in de sport actief blijven, geldt dat voor de winnares van alle grandslamtoernooien niet. Sharapova verloofde zich met een succesvolle Braziliaanse zakenman, met wie ze een zoon kreeg, en richtte zich op het door haar in 2012 opgerichte snoepmerk "Sugarpova". "Eerder besteedde ik er niet veel aandacht aan, vooral niet aan de details, maar die zijn cruciaal als je een eigen bedrijf start," zei Sharapova erover.

Toptennisster Maria Sharapova verdween na bruiloft: dit doet de Russische tegenwoordig buiten de spotlights Voormalig toptennisster Maria Sharapova heeft een relatie met een succesvolle Braziliaanse zakenman, met wie ze onlangs een zoon kreeg. Sinds ze gestopt is met tennissen, staat ze minder in de schijnwerpers. We blikken terug op haar carrière en onthullen waar ze zich nu mee bezig houdt.

Jubileum in Italië

Sharapova en haar man Alexander Gilkes waren aanwezig bij het zestigjarige jubileum van Hotel Il Pellicano in het Italiaanse Porto Ercole. De Russische droeg een doorschijnende outfit. Sharapova showde haar torso in een bh die bedekt was met een mesh top.

i Maria Sharapova met Alex Gilkes. © Getty Images

Ze droeg ook een paar stijlvolle zwarte hakken en een lange broek in een glinsterende show. De Russin droeg een witte tas en poseerde met Gilkes voor foto's op de rode loper.

Hall of Fame

Vorig jaar werd Sharapova opgenomen in de Tennis Hall of Fame. De Russische had een Career Grand Slam, door alle majors te winnen. Sharapova was in 2004 de beste op Wimbledon, door op zeventienjarige leeftijd Serena Williams te vermorzelen (6-1 6-4). Twee jaar later schreef ze de US Open op haar naam. In 2008 pakte ze de eindzege in Melbourne op de Australian Open. Daarna moest de Russische even wachten om haar mijlpaal te voltooien.

Voormalig toptennisster Serena Williams heeft medelijden met oude rivale: 'Ik moet de hele tijd aan haar denken' Serena Williams en Maria Sharapova waren tijdens hun carrière niet de beste vriendinnen van elkaar, maar dat kan weleens gaan veranderen. De Amerikaanse verklaarde in een interview namelijk dat ze medelijden heeft met de Russische en dat komt allemaal door de dopingzaak rond toptennisser Jannik Sinner.

In 2012 won ze Roland Garros, door in de finale de Italiaanse Sara Errani te verslaan. Twee jaar daarna was ze opnieuw de beste op het gravel in Parijs. Sharapova had ook een Career Golden Slam kunnen hebben, als ze in 2012 de olympische tennisfinale had gewonnen van Serena Williams.

Tegelijkertijd dezelfde liefde

Hoewel Williams en Sharapova tijdens hun loopbaan dus vooral vijanden waren, bleek later dat ze dezelfde smaak hadden als het om mannen ging. Beide tennissters hadden, niet op hetzelfde moment, namelijk een tijdje een relatie met de Bulgaarse speler Grigor Dimitrov.

Sharapova werd gedurende haar carrière gezien als de 'meest sexy tennisster'.