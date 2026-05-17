Erben Wennemars kondigde deze week zijn afscheid bij de NOS aan. Na zeventien jaar stopt het schaatsicoon met zijn rol als analist bij de omroep. Op zondagavond blikte hij terug op die vele jaren.

Wennemars was sinds 2009 verbonden aan de NOS als commentator en analist. In die zeventien jaar groeide hij uit tot een vertrouwd geluid binnen de schaatswereld. Hij deed verslag van de Winterspelen van 2018, 2022 en 2026 en was bij ieder groot toernooi van de partij. Met zijn enthousiasme, vakkennis en uitgesproken stijl werd hij populair bij het grote publiek.

De laatste jaren werd zijn rol steeds lastiger. Zijn zoon Joep Wennemars groeide uit tot een van de beste schaatsers van Nederland, werd vorig jaar wereldkampioen op de 1000 meter en deed afgelopen winter mee aan de Olympische Winterspelen in Milaan. Daardoor werd het voor zijn vader steeds moeilijker om als onafhankelijke analist op te treden. Vandaar zijn keuze om te stoppen.

Warme gevoelens

Toch kijkt het schaatsicoon met warme gevoelens terug op zijn periode als analist. "Ik vond het gewoon echt een voorrecht om te mogen doen", zo begon Wennemars in RTL Tonight. "Ik ben zo blij dat toen ik stopte met schaatsen, dat ik gevraagd werd, dat ik het mocht doen en dat ik dicht bij de sport mocht blijven."

Wennemars deed naar eigen zeggen al die jaren zijn stinkende best. "Ik heb het op mijn manier zo goed mogelijk proberen te doen. Ik heb altijd de sporter een podium willen geven, zodat die sportprestatie nog ietsje mooier werd. Daar heb ik echt mijn best voor gedaan."

Toch was het voor de voormalig topschaatser niet allemaal rozengeur en maneschijn. "Ik ben soms best kritisch geweest op de ISU, het NOC of het systeem en de instanties."

Bijzonder moment

Presentator Humberto Tan vroeg hem naar het meest bijzondere moment uit zijn NOS-tijd. Wennemars hoefde daar niet lang over na te denken: de beruchte verkeerde wissel van Sven Kramer op de Winterspelen van 2010 in Vancouver. Op dat moment deed hij radioverslag samen met Gio Lippens en Sebastiaan Timmerman.

"Dat was een bijzonder moment. Met z'n drieën deden we dat heel goed, vond ik zelf. Want Sebastiaan vertelde keurig wat daar gebeurde. Gio probeerde dat dan weer te beschrijven en ik gaf het gevoel weer van wat het eigenlijk was allemaal", zo besloot Wennemars.

Kramer beleefde op de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver een van de meest dramatische momenten uit zijn carrière. Tijdens de 10.000 meter lag de Nederlander ruim op koers voor olympisch goud, totdat hij door een fout van coach Gerard Kemkers bij een wissel naar de verkeerde baan stuurde. Kramer volgde de aanwijzing op, waarna hij direct werd gediskwalificeerd. De schaatser reageerde woedend en emotioneel, terwijl het incident uitgroeide tot een van de bekendste en pijnlijkste momenten uit de Nederlandse sportgeschiedenis.

