Voormalig topvoetballer Robinho, bekend van clubs als AC Milan, Real Madrid en Manchester City, zit momenteel een gevangenisstraf van negen jaar uit in Brazilië. Hij werd in 2022 in Italië veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een groepsverkrachting in 2013. Ondanks zijn status geniet de inmiddels 41-jarige Robinho geen privileges.

Recentelijk heeft de Braziliaanse justitie het zoveelste beroep van Robinho afgewezen, waardoor hij zijn straf in de gevangenis van São Paulo moet uitzitten. In een interview met 'TV Record' in 2024 beweerde Robinho dat hij voldoende bewijs had voor zijn onschuld, maar dat dit door de Italiaanse rechtbanken was genegeerd, zelfs na het proces.

Geen privileges

Ondanks 100 interlands op de teller voor de Braziliaanse nationale ploeg wordt Robinho niet anders behandeld dan zijn medegevangen. "Ik heb nooit ander eten gekregen en ben ook nooit anders behandeld", zegt hij in een door NGO gepubliceerde video. "Mijn maaltijden en slaaptijden zijn hetzelfde. Als het tijd is om te werken, doe ik hier alles wat de andere gevangenen ook kunnen doen. Als we willen voetballen, mogen we dat doen als er op zondag geen werk is."

"Als mijn vrouw komt, komt ze niet alleen, maar neemt ze mijn kinderen mee. De bezoekuren zijn ook voor iedereen hetzelfde en de behandeling is voor iedereen gelijk", gaat de oud-aanvaller verder. Verder ontkent hij psychische problemen te hebben. "Ik heb die nooit gehad. Ik heb daar in mijn leven ook nooit medicijnen tegen hoeven nemen, gelukkig niet. Ondanks het zware gevangenisleven, heb ik godzijdank altijd een goed stel hersens gehad en doe ik alles wat alle gevangenen ook kunnen doen."

Geen gevangenisleider

Volgens verhalen uit Brazilië zou Robinho een aparte status hebben in het gevang. Zelf ontkent hij dat stellig. "Er worden leugens verspreid dat ik een soort leider in de gevangenis ben", bijt hij van zich af. "Hier, in de gevangenis van Tremembé, is het doel om degenen die fouten hebben gemaakt te heropvoeden en te resocialiseren. Ik ben hier nooit een leider geweest, noch ergens anders. Hier zijn de bewakers degenen die de leiding hebben, zoals ik u al zei. En wij, de gevangenen, gehoorzamen gewoon."

In dezelfde gevangenis zitten politici (Luiz Estevao), beroemdheden (Antonio Marcos Pimenta das Neves) en beruchte moordenaars zoals Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos (de moordenaar van de familie Von Richthofen), Roger Abdelmassih (een arts die 39 verdoofde patiëntes misbruikte) en Lindenberg Alves, veroordeeld voor misdaden als verkrachting, ontvoering en moord.