Tom Beugelsdijk heeft halsoverkop moeten verhuizen om aan verplichtingen te voldoen na de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De ex-verdediger van onder meer ADO Den Haag was verkozen om raadslid te worden voor de lokale politieke partij, maar woonde helemaal niet in de stad.

Om op woensdag 1 april geïnstalleerd te kunnen worden in de raad van de gemeente Den Haag, moest hij in de stad wonen waar hij volksvertegenwoordiger wordt. Maar aangezien hij in buurstad Rijswijk, in een andere gemeente, woonde, leek het hele plan niet door te kunnen gaan. In alle haast is de voormalig verdediger op zoek gegaan naar een woning in de Hofstad en dat is gelukt.

Net op tijd gelukt

Een woordvoerder van de politieke partij Hart voor Den Haag laat aan het Algemeen Dagblad weten dat de benodigde verhuizing én inschrijving in de voor hem nieuwe gemeente gelukt is. Kandidaten op de kieslijst mogen in eerste instantie nog wel buiten Den Haag wonen, maar als zij daadwerkelijk verkozen worden en de gemeenteraad in gaan, moeten ze wonen in de stad waar ze volksvertegenwoordiger zijn. Anders kunnen ze niet geïnstalleerd worden.

Harde verdediger

Beugelsdijk (35) stond jarenlang bekend om zijn no-nonsense verdedigen in de Eredivisie. Hij kleunde er bij menig tegenstander in en schroomde niet om een gele kaart te pakken of de bal het stadion uit te roeien. Hij stond op plek zestien van de politieke partij voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart en de partij van frontman Richard de Mos haalde liefst zeventien zetels. Daardoor moet en gaat Beugelsdijk de politiek in.

Alleen sport

De oud-voetballer gaat zich met niks anders bezighouden dan sport in de gemeente Den Haag, zo zei hij daags na zijn uitverkiezing. "Andere dingen hoef je me niet te vragen, want daar heb ik toch geen verstand van", zei hij goudeerlijk. Met zo'n grote gemeente en partij om zich heen hoeft hij zich ook niet op andere zaken te richten.

Football Island

Beugelsdijk is momenteel te zien op Videoland, waar hij meedoet aan Football Island met andere grote namen uit de voetbalwereld.