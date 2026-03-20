Kevin Blom was jarenlang een van de beste scheidsrechters van de Eredivisie, al zullen fans van diverse clubs daar wel anders over denken. In 2024 stopte hij in alle stilte, terwijl hij al een jaar van de velden was verdwenen. Binnenkort keert hij terug met zijn fluit, maar dan tijdens een bijzonder televisieprogramma: Football Island.

Van Blom werd de afgelopen jaren nauwelijks meer iets vernomen. In coronatijd kreeg hij last van een blessure en werd hij geveld door long covid. Hij hoopte in 2023/2024 weer terug te keren op het veld, maar hij zou nooit meer een profwedstrijd fluiten en verdween na 373 Eredivisie-duels uit beeld. Tot zondag 29 maart, als Football Island wordt uitgezonden. Daar keert hij terug als spelleider tijdens opdrachten die oud-voetballers uit moeten voeren op een onbewoond eiland.

'Echt geweldig'

"Er is niks veranderd, alleen de setting is totaal anders", zegt de inmiddels 52-jarige Blom in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het was echt geweldig, het ziet er zo verschrikkelijk mooi uit. Wat me het meeste opviel? De wedstrijden, de strijd, het fanatisme... Dat vraagt wel om een goede scheidsrechter. Het ging er af en toe zo verschrikkelijk hard aan toe. Ik heb van het begin tot het eind genoten."

Grote mond en bloed onder de nagels vandaan

In diverse voetbal- en sportgerelateerde spellen kunnen deelnemers als Kenneth Perez, Kees Kwakman, Tom Beugelsdijk, Wesley Sneijder, Ronald de Boer en Richard Witsche voordeeltjes winnen en kopen. Blom moest erop toezien dat het eerlijk verliep. "Ik kreeg van verschillende voetballers een grote mond, maar vooral Perez was wel een lastige. Hij weet op een heel goede manier het bloed onder je nagels vandaan te halen."

'Zo verschrikkelijk fanatiek, ongekend'

Blom weerspreekt het stigma dat bijvoorbeeld Beugelsdijk en Sneijder aan zich hebben kleven, dat zij de spelers zijn met de grootste mond. "Beugelsdijk is een schat in het veld, hij is alleen maar bezig met voetbal en het spel. Hem hoor je daardoor bijna niet. Wesley is ook buitencategorie, die is zo verschrikkelijk fanatiek. Ongekend."

Rekenen

De voormalig topscheids verklapt alvast iets van een spoiler uit het programma wat hij het grappigste vond om mee te maken. "Rekenen..., dat is wel iets dat de kijkers op zal vallen. Onder druk rekenen is lastig voor voetballers", sluit hij af met een knipoog.