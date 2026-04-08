Dat een voetbalcarrière niet zaligmakend is, maakt de IJslandse ex-middenvelder Rurik Gislason wel duidelijk. De voormalig ster van het WK voetbal van 2018 in Rusland duikt nu op als 'sekssymbool' in de Netflix-hit Eat Pray Bark.

In 2020, twee jaar na het WK, stopte de inmiddels 38-jarige IJslander met voetballen en richtte hij zich op zijn acteercarrière. In Duitsland, waar hij voetbalde voor tweedeklasser SV Sandhausen, won hij de televisieshow Let's Dance. en maakte hij in zijn moedertaal popmuziek. Nu schittert hij zelfs in een kaskraker van streamingsdienst Netflix.

Eat Pray Bark

'Eat Pray Bark is sinds 1 april op de streamingdienst te zien en haalde binnen een week al de top tien in 58 landen', schrijft het Algemeen Dagblad. 'Rurik speelt in de komedie de rol van de Keltische hondentrainer Nodon in de Oostenrijkse bergen. Vijf overbelaste hondenbezitters uit München komen met hun viervoeter een trainingskamp in een Oostenrijks chalet volgen. Wat blijkt: niet de honden hebben therapie nodig, maar hun baasjes.'

'Dat is waar ik van houd'

"Ik heb hondentraining gevolgd en veel Duitse les genomen, omdat dit mijn eerste hoofdrol in een Duitse film is”, aldus Gíslason tegen Cosmopolitan Night. "Ik hoop dat mensen zien hoeveel plezier ik heb en natuurlijk dat ze vinden dat ik goed kan acteren. Dat is waar ik van houd." Bij de eerste shots van Gislason vallen de monden van zijn tegenspelers letterlijk open van verbazing om zijn looks.

'Daarom is het zo fijn'

"Ik heb ontzettend veel reacties gekregen – zelfs meer dan ik had verwacht. Ik kom uit IJsland, en we zijn zo'n klein land; er wonen niet veel mensen. Daarom is het altijd zo fijn om feedback te krijgen van zoveel mensen, in plaats van maar een paar honderd. Ik vind het geweldig", zegt Gislason over de lovende reacties op de film.

#sexyrurik

Zijn looks vielen in 2018 al op tijdens zijn invalbeurt op het WK tegen Argentinië. De hashtag #sexyrurik ging toen al viraal op sociale media en de Braziliaanse actrice Gabriela Lopes kon haar ogen niet geloven: "Hoe is het mogelijk om er zo knap uit te zien?", schreef ze toentertijd op Instagram.

Carrière Gislason

Als voetballer speelde Gislason bij het Deense Viborg, Odense en FC Kopenhagen, waarna hj naar Duitsland vertrok om te spelen voor Nürnberg en Sandhausen. Hij kwam ook tot 53 interlands voor IJsland en scoorde daarin drie keer. Na het WK, waarin hij dus wereldwijd opviel, speelde hij nog vier interlands voordat hij in 2020 stopte.