Marijke Groenewoud zou eigenlijk geen fysieke steun krijgen van haar vriend Mike Dogterom tijdens de Olympische Spelen in Milaan. De Nederlandse topschaatsster krijgt wél bezoek van veel familie en vrienden, maar haar wielrennende vriend zou niet kunnen komen. Tot er ineens een gaatje in zijn schema ontstond.

Dogterom is een uitstekende amateurrenner die het tot prof wil schoppen. Hij werd vorig jaar al Nederlands kampioen voor rijders zonder contract. In dat kader zit hij in de eerste weken van de Spelen in Calpe, waar hij traint op de fiets. Dat schema zat in de weg voor een bezoek aan zijn vriendin Groenewoud in Milaan, maar ze heeft inmiddels een update gekregen van hem. "Ik zag allemaal artikelen omdat ik in een interview had gezegd dat hij er niet zou zijn. Maar het lukt nu toch wel", deelt Groenewoud verheugd mee in de NOS Schaatspodcast.

'Dat is leuk'

"Hij komt de laatste dagen, dus naar de 1500 meter en mass start. Dus dat is leuk", zegt Groenewoud, die zeker op de laatste schaatsdag in Milaan (zaterdag 21 februari) topfavoriete is voor goud op de mass start. Onder toeziend oog van Dogterom dus. "Hij wil graag hogerop in het wielrennen, dus hij is daar mee bezig. Maar het komt nu toch wel uit dat hij naar Milaan kan komen om te kijken. Hij heeft het daar in Calpe ook leuk, in een groot huis met vrienden. Dat is ook wel echt heel leuk."

Vakantie naar... Calpe?

Na de Spelen vertrekken de twee mogelijk voor een korte vakantie naar voor Dogterom een bekende plek: Calpe. "Ik ben daar nog nooit geweest, hij al heel vaak. Normaal gespoken hoef ik er niet per se 'uit' na zo'n zwaar toernooi, maar nu hebben we het er toch wel over gehad met z'n tweeën. Dus misschien gaan we er nog even uit, maar dat moet niet. Ik vind thuis zijn ook lekker, we zijn al zo vaak van huis. Thuis zitten is ook heerlijk."

Angst en spanning

In Groenewoud zelf is geen groots wielrenster verloren gegaan, geeft ze toe. "Ik heb een zomer een keer twee criteriums gereden, maar ik heb daar wel angst en spanning. Op het skeeleren (een traditionele 'zomersport' voor schaatsers, red.) heb ik dat helemaal niet, dus doe dat liever."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.