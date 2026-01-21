De kans is groot dat Marijke Groenewoud in februari op het podium staat tijdens de Olympische Spelen. Ze rijdt de 1500 meter, 3000 meter, de mass start en de ploegenachtervolging. Een druk programma dus voor de topschaatsster van AH Zaanlander, die al tien jaar lang een sportieve vriend heeft. Hij kan tijdens de Spelen echter niet bij zijn om haar toe te juichen.

Waar Joy Beune en Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Suzanne Schulting en Jutta Leerdam en Jake Paul beroemde sportkoppels zijn in de Nederlandse schaatswereld, blijft de liefdesrelatie van Groenewoud redelijk onderbelicht. En dat terwijl ze toch al tien jaar een partner heeft. Groenewoud (26) is al jarenlang samen met Mike Dogterom. Ze leerden elkaar kennen toen ze als tieners bij dezelfde skeelerploeg zaten en waren ook allebei in de schaatswereld actief.

Gemis op Olympische Spelen

Groenewoud werd in die sport uiteindelijk een superster, maar Dogterom bewandelde een ander pad. Hij werd enkele jaren geleden wielrenner en jaagt nu in Spanje op een profcontract. Daardoor zien ze elkaar weinig, erkent Groenewoud in gesprek met Helden Magazine. "We hebben door onze sportcarrières momenteel een beetje een latrelatie. We zijn allebei heel veel van huis." Dat ze maar weinig tijd samen hebben, merkt Groenewoud ook volgende maand in Milaan. "Mike zal me waarschijnlijk niet aanmoedigen tijdens de Spelen, omdat hij in die periode zijn eerste wielerkoersen van het jaar heeft."

Geen geliefde partner voor Groenewoud op de tribunes dus. Maar dat zet bij haar ogenschijnlijk geen kwaad bloed. De topschaatsster vindt het juist bewonderingswaardig dat Dogterom voor zijn kansen gaat in Spanje. "Daar wil hij vol voor gaan. Ik vind het alleen maar mooi dat hij zijn droom najaagt, dat doe ik namelijk ook. En die tijd samen halen we later wel weer in."

Andere passies van Groenewoud en vriend

Naast hun sport hebben de twee nog andere passies. Zo zijn ze volgens Groenewoud allebei 'gek op koffie'. "We hebben geen baristacursus gedaan, maar we kijken geregeld filmpjes op YouTube, bijvoorbeeld over latte art, de figuurtjes die je kunt maken met het schuim op de cappuccino." Ook is bakken een passie van Groenewoud, die sowieso geregeld in de keuken te vinden is.

Mede daardoor heeft ze alvast een grote droom voor na haar carrière. Ze zou het leuk vinden om met haar vriend een wielercafé te beginnen, mede door haar liefde voor het maken van taarten. 'Hoe mooi zou het zijn om dat te combineren, dat wielrenners kunnen stoppen om bij ons een goede koffie te drinken met een lekker stuk taart erbij?"

Vier kansen op Olympische Spelen

Dat is allemaal voor later. Eerst is het tijd voor de Olympische Spelen in Milaan. Groenewoud komt daar in actie op vier onderdelen: ze rijdt individueel de 1500 en 3000 meter en is een van de favorieten voor goud op de mass start. Daarnaast is ze onderdeel van de ploegenachtervolging. Ook dit weekend komt ze in actie. Tijdens de World Cup in Inzell doet ze mee aan de 1500 en 3000 meter en de mass start.

