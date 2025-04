Vriendin van omstreden toptennisser zorgt voor stroom aan geruchten met opvallend bericht op sociale media

Nick Kyrgios is misschien wel de spraakmakendste tennisser ter wereld en opnieuw is de Australiër in het nieuws gekomen. Zoals wel vaker gaat het niet over zijn prestaties, maar over zijn privéleven. Zijn vriendin zorgde namelijk voor een stroom aan geruchten over een mogelijke relatiecrisis tussen de twee.

Kyrgios heeft al enkele jaren een relatie met influencer Costeen Hatzi, maar de afgelopen week was er ineens ruis op de lijn tussen de twee. De twee hadden namelijk de initialen van de ander in hun bio op Instagram staan, maar op allebei hun accounts werd dat ineens verwijderd. Ook een post van Hatzi op TikTok deden flink wat stof opwaaien.

'Bad boy' Nick Kyrgios doet opmerkelijke uitspraak: 'Dat doe ik tien keer liever dan Wimbledon winnen' Nick Kyrgios mag zich sinds een tijdje weer tennisser noemen. De Australiër sukkelde de afgelopen twee jaar met blessures, waardoor hij amper in actie kwam. Onlangs maakte hij zijn rentree, waardoor een andere hobby komt te vervallen. En dat komt eigenlijk op het verkeerde moment.

De influencer deelde namelijk een video met opvallend bijschrift. "Wanneer je een vriendin lange tijd niet hebt gezien en je haar moet bijpraten over je chaotische leven", schreef Hatzi op het platform. De audio bij de video deed ook het ergste vermoeden. "Met wie ben ik in godsnaam getrouwd?", valt er te horen.

Kyrgios reageert

Het zorgde voor een enorme stroom aan geruchten over de relatie tussen Kyrgios en Hatzi, die overigens niet getrouwd zijn. De tennisser lijkt aan al die verhalen een einde te willen maken door een reactie op een bericht van de influencer op Instagram.

Hatzi plaatste daar een aantal foto's waarin ze zichzelf opmaakt en Kyrgios kan de plaatjes wel waarderen. Hij reageert met een emoji met hartjesogen op het bericht en zou daarmee willen laten zien dat het toch nog goed zit tussen de twee.

Relatieboost

Kyrgios en Hatzi leerden elkaar kennen in 2021 en hebben sinds 2022 een relatie en dat gaf de tennisser een enorme boost. Met de influencer aan zijn zijde boekte de Australiër de grootste successen in zijn tenniscarrière.

Hij won samen met landgenoot Thanasi Kokkinakis het dubbelspel op de Australian Open in 2022 en bereikte later dat jaar voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi in het enkelspel. Op Wimbledon ging hij in vier sets onderuit tegen Novak Djokovic.

Blessures

De Australiër leek daarmee eindelijk definitief door te breken, maar blessures gooiden vervolgens roet in het eten. Kyrgios kwam de afgelopen jaren nauwelijks in actie en verloor ook nog eens de meeste van die wedstrijden. De veelbesproken tennisser moest vorige maand nog opgeven tijdens een duel met Botic van de Zandschulp bij het masterstoernooi met Indian Wells.