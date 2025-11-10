De Italianen staan erom bekend graag mooie vrouwen in te zetten bij voetbalwedstrijden. Zo verschijnt de vrouw van Loris Karius regelmatig in gewaagde kleding langs de lijn, maar ditmaal is het de beurt aan de vriendin van een AC Milan-speler.

Het gaat om Eleonora Incardona, presentatrice bij DAZN. Dat is ook de zender waar Diletta Leotta regelmatig schittert. Leotta valt op met pikante outfits die nogal opvallen bij haar fans (en haters), Incardona pakt het iets anders aan. De vrouw van Samuele Ricci deed bij haar laatste tv-optreden denken aan een professor.

De 34-jarige Incardona was aanwezig in San Siro, maar niet om bij AC Milan te kijken. Zij deed de presentatie rondom de wedstrijd Inter Milan - Lazio, die met 2-0 werd gewonnen door de thuisploeg. Ze viel op met het witte overhemd en de bril die zij droeg, die haar het uiterlijk gaven van een docente op school.

Gemengde reacties

Incardona deelde de beelden met haar 1,3 miljoen volgers op Instagram. Ze kreeg nogal gemengde reacties op de plaatjes. 'Is dit het begin van een bepaalde film?', vraagt iemand zich af. Een ander is een stuk positiever: 'Pure elegantie met een chique randje. Voetbal zag er nog nooit zó goed uit.'

Haar partner Samuele Ricci

Incardona is 34 jaar, haar vriend Ricci is tien jaar jonger. De defensieve middenvelder speelt sinds deze zomer voor AC Milan, dat hem voor 23 miljoen euro overnam van Torino. Ricci is nog geen vaste basisspeler bij zijn nieuwe club, maar komt zeker met enige regelmaat in actie. Daarnaast is hij tienvoudig international van Italië.

Ricci maakte zijn debuut al in 2022 en speelde deze lente en zomer ook nog vier interlands. Luciano Spalletti was toen nog de bondscoach. In de afgelopen twee periodes - onder leiding van Gennaro Gattuso - werd hij niet geselecteerd.