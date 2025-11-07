Dat poseren voor foto's niet altijd makkelijk gaat, bewees Diletta Leotta, de vrouw van voormalig Liverpool-keeper Loris Karius, afgelopen week. De Italiaanse presentatrice kon er zelf gelukkig om lachen.

'Een nieuw podium, een nieuwe emotie', zo begint Leotta haar Instagram-bericht aan haar 9,2 miljoen volgers op het sociale media-platform. 'Elk evenement is een kans om te verbinden, te leren en nieuwe ideeën op te gooien.'

De foto's van de Italiaanse vallen in de smaak bij haar volgers. Meer dan 200 duizend likes kreeg Leotta op de foto's van haar in een zwarte jurk op het evenement. Dat komt waarschijnlijk vooral van haar mannelijke volgers. The Sun schrijft namelijk dat Leotta op de foto's 'haar rondborstige figuur goed laat zien'.

Toch ging niet alles vlekkeloos voor de 34-jarige Italiaanse presentatrice. Zo poseerde ze in de deuropening van een lift. De foto's die daaruit kwamen zijn beeldig, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Leotta plaatst ook een filmpje waarin de deuren dicht schieten en zij eventjes klem komt te zitten tussen de liftdeuren. Paniek was er niet, want ze kon er zelf hard om lachen.

Hoewel haar man, doelman Karius, onder meer onder de lat stond bij Mainz, Liverpool, Besiktas, Union Berlin, Newcastle United en Schalke 04, heeft hij een stuk minder volgers dan haar. De Duitser moet het doen met 'maar' 1,8 miljoen volgers op Instagram.

Karius staat in de voetbalwereld vooral bekend om zijn optreden in de Champions League-finale van 2018. Real Madrid was uiteindelijk met 3-1 te sterk voor Liverpool, maar bij twee doelpunten zag de Duitse doelman van The Reds er niet goed uit. Zijn tranen en verontschuldigingen aan het Liverpool-publiek na afloop spraken boekdelen.