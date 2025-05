Vriendin van topvoetballer Steven Bergwijn deelt ontroerende beelden: 'Mijn wereld'

De vriendin van voetballer Steven Bergwijn geniet van het leven in Saoedi-Arabië. Toen haar man in de slotfase van de zomerse transfermarkt de overstap naar het Midden-Oosten maakte, moesten zij en hun kinderen mee. Dat lijkt te bevallen.

Bergwijn en zijn vriendin Sem Smit kregen twee kinderen: Ayden (2021) en Lewis (2024). De voetballer van Al-Ittihad kreeg ook nog een kind met Chlóe Jay Lois in 2020. In het begin was het een onstuimige relatie tussen Bergwijn en Smit en er was zelfs een tijdje sprake van een break-up. Maar inmiddels zijn de twee dolgelukkig in Saoedi-Arabië. Dat blijkt uit foto's die Smit op Instagram deelde.

'Mijn wereld'

De vriendin van Bergwijn deelde een reeks foto's van haarzelf, haar twee kinderen en haar vriend. 'Mijn wereld', schreef ze erbij met een hartje. Te zien is hoe de familie Bergwijn geniet van het luxueuze leven onder de zon in het Midden-Oosten. De oma van Bergwijns kinderen reageert: 'Mijn allesjes, wat mis ik jullie toch. Maar tot snel, dan gaan we weer knuffelen.'

Steun van vrouw

Sinds Bergwijn in Saoedi-Arabië voetbalt, komt hij niet meer in aanmerking voor het Nederlands elftal. Dat maakte bondscoach Ronald Koeman duidelijk via een persconferentie. "Ik werd gewoon live op tv afgebrand. Hij zei ook dat ik het alleen voor het geld deed, maar dat is niet zo. Ik was er ook gewoon klaar mee bij Ajax", sprak Bergwijn onlangs. "Hij weet ook niet wat er achter de schermen gebeurt en hoe ik me voelde bij Ajax."

Zijn vriendin steunde hem bij de overstap. Net na zijn overstap plaatste een veelzeggende foto op Instagram. In haar verhaal toonde ze haar aanwezigheid bij zijn debuut en postte ze een foto waarop haar vriend Bergwijn te zien was met een gigantische glimlach en daarbij zette ze de tekst: "Zijn gezicht zegt genoeg."