Vrouw van ex-toptennisser Richard Krajicek over 'heel spannende' film: 'Ze hebben best wel wat ingrepen gedaan'

Daphne Deckers is een bezig baasje. Ze is onder meer schrijfster, columniste, presentatrice en actrice. De vrouw van oud-toptennisser Richard Krajicek bracht in 2019 de roman 'Dubbel Zes' uit. Die werd zo goed ontvangen, dat er een verfilmde versie kwam.

Sinds vorige week is Dubbel Zes te zien in de bioscopen in Nederland. Het is alweer het tweede boek van Deckers dat verfilmd is, eerder gebeurde dat met Alles is zoals het zou moeten zijn. Ondanks dat dezelfde mensen het boek op beeld brachten, vond Deckers het 'heel erg spannend' hoe het zou uitpakken. Dat zei ze tegen Grazia. "Want een film is toch iets anders dan een boek."

'Best wel wat ingrepen gedaan'

Deckers heeft zich niet bemoeid met de verfilmde versie van haar boek. Ze wil niet 'zo'n schrijver zijn die dan de hele tijd bovenop dat script zit'. "Met als resultaat dat het begin een beetje anders is en het einde anders. Dus ze hebben best wel wat ingrepen gedaan in mijn roman", zegt ze lachend.

Ook bij de casting was ze niet betrokken, omdat ze daar naar eigen zeggen geen verstand van heeft. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Abbey Hoes (Annabel) en Jim Bakkum (dierenarts Jan Roet). Daar is de schrijfster blij mee.

Dochter speelt ook in Dubbel Zes

Ook de dochter van Krajicek en Deckers speelt een mini-rolletje in Dubbel Zes. Dat is volgens Deckers 'hartstikke leuk'. "Ze heeft een hele opleiding gedaan in Los Angeles. Ik zou natuurlijk niet de filmmaatschappij iemand in de maag splitsen die dat niet kan, dus ik vind het ontzettend leuk om te zien", oordeelt Deckers.

"Die mensen hebben bijna twee jaar in mijn hoofd geleefd en nu zie ik ze op het witte doek. En niet alleen dat, één van hun is ook nog mijn eigen dochter. Af en toe lopen alle realiteiten bij mij een beetje door elkaar. Dat is toch geweldig!"