Daphne Deckers vraagt zich af of Richard Krajicek te 'dominant' is: 'Weten wanneer je beter je mond kunt houden'

Daphne Deckers (56) is naast columnist, presentatrice en model ook de vrouw van het Nederlandse tennisicoon Richard Krajicek (53). Ze vraagt zich af wie in hun relatie de broek aanheeft: zij of de winnaar van Wimbledon in 1996?

Ze begint haar wekelijkse column in De Telegraaf met een verwijzing naar Patrick van Veen, de gedragsbioloog van het tv-progrmama Married At First Sight.

Deckers is kritisch over de stukjes van Van Veen, die blijkens haar voorbeelden allemaal open deuren intrapt en zijn beweringen ook nergens mee onderbouwt.

Bovenlip

Ook komen er stellingen voorbij die ze in elk geval niet bij zichzelf herkent. Zoals: "De bovenlip is ook een kenmerk waar we sterk de focus op hebben."

Ze denkt terug aan de begindagen van haar omgang met Krajicek en schrijft: "Toen ik Richard ontmoette, heb ik niet de afstand tussen zijn neus en lip gemeten."

Auto

Van Veen heeft het eveneens over de machtsverhouding in relaties. Hij geeft aan hoe je kan nagaan wie van de twee het meest dominant is. "Wie zit er bijvoorbeeld altijd achter het stuur, of juist ernaast en kan het rijgedrag van de ander dan alsnog absoluut niet loslaten?", tipt Van Veen.

Deckers geeft vervolgens dit inkijkje in haar dynamiek met de oud-toptennisser: "Richard rijdt heel graag zelf, terwijl ik het juist heerlijk vind om me te laten rijden. Zeker omdat Richard zo’n type is dat zegt: 'Stap jij maar alvast uit voor de deur bij het restaurant, dan ga ik wel even een parkeerplaats zoeken.' Is dat dominant, of gewoon charmant?"

Mond houden

Deckers wil maar zeggen dat de tipjes en trucjes van Van Veen veel te rigide en eendimensionaal zijn, om werkelijk inzicht te bieden in de factoren die een relatie wel of niet laten werken. Deckers besluit wijs: "Weten wanneer je beter even je mond kunt houden, lijkt me in een relatie veel belangrijker dan de afstand van je lip tot je neus."

