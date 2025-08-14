Taeke Taekema is in de sportwereld door zijn verleden als hockeyer enorm bekend, maar zijn vrouw komt desondanks vaker in het nieuws dan de strafcornerspecialist van weleer. Dat is namelijk presentatrice Airen Mylène en zij deelde deze week een opzienbarend verhaal.

Mylène, die onder meer Shownieuws presenteert, maakte in gesprek met LINDA bekend dat ze haar borstimplantaten wil verwijderen. Dat is dan al voor de tweede keer. Vijf jaar geleden ontdekte ze een op het eerste oog onschuldig knobbeltje in haar borst, maar uit onderzoek bleek dat haar implantaten waren gescheurd en daardoor hadden siliconendeeltjes zich verspreid in haar borstweefsel en lymfeklieren.

Een plastisch chirurg haalde de lekkende exemplaren eruit en plaatste nieuwe terug, maar die gaan er nu dus weer uit. Mede door de angst om er ziek van te worden: "Ik wil voor onze twee zoons Bodhi en Foss zo lang mogelijk gezond blijven. Als ik de mogelijkheid van lymfeklierkanker afweeg tegen het zien opgroeien van mijn kinderen, maar hoe ik eruitzie natuurlijk niets uit", vertelt Mylène in het blad.

Dat zal een uitdaging zijn, want in haar jeugd was ze geobsedeerd om borsten te krijgen. "Ik hoop dat ik mijn platte lijf na de operatie kan omarmen. Mijn taak is om na de ingreep van mezelf te blijven houden. Ik heb enorm genoten van mijn borsten, maar nu is het klaar."

Relatie met ex-tophockeyer Taekema

Taekema en Mylène leerden elkaar kennen tijdens het zestiende seizoen van het populaire tv-programma Wie is de Mol?. Ze deden daarallebei aan mee. Mylène viel als eerste af, terwijl Taekema net niet de finale haalde. De vonk sloeg over tussen de twee en in 2023 trouwden ze. Ze hadden op dat moment al twee kinderen.

Hockeylegende

Taekema was aan het begin van deze eeuw één van de beste hockeyers ter wereld. Hij werd door tegenstanders vooral door zijn grote specialiteit: de strafcorner. Taekema scoorde in 242 interlands maar liefst 221 doelpunten voor het Nederlandse hockeyteam. Met Oranje pakte hij in 2004 een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Athene. In 2017 werd hij met Nederland Europees kampioen.

De oud-hockeyer was de afgelopen jaren werkzaam als assistent-coach van het Chinese vrouwenteam. Daar werkte hij samen met Alysson Annan, die in het verleden ook de Nederlandse vrouwen onder haar hoede had. Taekema was onderdeel van de staf toen China vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs de finale haalt. Die werd op het nippertje na shoot-outs verloren van Nederland.