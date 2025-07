Matheus Cunha is samen met zijn nieuwe teamgenoten van Manchester United afgereisd naar de Verenigde Staten. Daar mag de Braziliaanse voetballer zijn vrouw Gabriela voor bedanken, aangezien zij een gulle geste deed.

Gabriela koos namelijk voor een keizersnede bij de geboorte van hun tweede kind. Dat schrijft The Irish Sun. De geboorte werd vervroegd zodat haar man tijdig bij zijn nieuwe club kon aansluiten voor het trainingskamp in de VS. "Gabriela wist hoe belangrijk het was voor Matheus om bij de voorbereidingen van het nieuwe seizoen te zijn en zijn teamgenoten beter te leren kennen", zei een bron tegen het medium.

"De kwestie werd besproken met de dokters en er werd besloten om de keizersnede uit te voeren op maandag, zodat Matheus bij de bevalling aanwezig kon zijn."

'We zijn nu met vier'

Op Instagram deelden de kersverse ouders de komst van dochtertje Liz. "Dag, wereld. Ik ben Liz. We zijn nu met vier. Ik heb zoveel geluk met jou. Bedankt God, voor alles", schreven ze bij de post. Cunha en zijn vrouw kregen felicitaties van onder anderen Joshua Zirkzee, Manchester United-aanvoerder Bruno Fernandes en Vinicius Junior. Liz is na zoon Levi (5) het tweede kind.

Voorbereiding met Manchester United

Inmiddels heeft Cunha het vliegtuig gepakt met zijn teamgenoten naar de Verenigde Staten. Daar staan oefenwedstrijden gepland tegen competitiegenoten West Ham United, Bournemouth en Everton. Op 17 augustus beginnen Cunha en Manchester United de Premier League tegen Arsenal, de nummer 2 van vorig seizoen.

De 26-jarige Cunha kwam eerder deze zomer voor liefst 75 miljoen euro over van Wolves. De Braziliaanse aanvaller maakte indruk in de Premier League met 29 goals en 13 assists in 82 wedstrijden. Afgelopen seizoen was hij goed voor 15 doelpunten, terwijl hij 6 keer de aangever was.

