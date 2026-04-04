Het is een speciale dag voor oud-voetballer René van der Gijp. Het vaste gezicht van Vandaag Inside wordt daarom in het zonnetje gezet door zijn vrouw Minouche via Instagram.

Van der Gijp viert zaterdag namelijk zijn verjaardag. Minouche deelt een foto van haar geliefde op een zonnig terras met een drankje in zijn hand. "Vandaag is deze grappenmaker 65 jaar geworden", schrijft zijn vrouw.

"En dat gaan we natuurlijk vieren, love", vervolgt Minouche. Veel bekende Nederlanders laten een feliciatie achter onder het bericht. "Van harte", reageert fotograaf William Rutten. Dave Maasland laat ook van zich horen: "Gefeliciteerd. Maak er een prachtige dag van", aldus de expert cybersecurity, die regelmatig aan de bar zit bij VI. Ook radio dj Ruud de Wild feliciteert Van der Gijp.

Award

Van der Gijp werd vrijdag in de uitzending van de talkshow nog in het zonnetje gezet door een andere radiomaker, namelijk Gordon. Hij mocht namens Radio 10 een award overhandigen aan de oud-voetballer. Mensen konden in de ochtendshow kiezen wie de meest aanstekelijke lach heeft van Nederland. "Met 68 procent van de stemmen ben jij gekozen", zo sprak hij tegen Van der Gijp.

"Hartstikke leuk man", zo reageerde de winnaar. "Ik moet zeggen, de kast zit vol met prijzen, maar deze kan er bij hoor. Goed hoor." Presentator Wilfred Genee startte daarna een compilatie in van een lachende Van der Gijp. Johan Derksen prees het vermogen van zijn tafelgenoot om verhalen te vertellen die eigenlijk helemaal niet zo leuk zijn, maar die door zijn lach toch voor hilariteit zorgen.

WK voetbal

Van der Gijp zal binnenkort met VI te zien zijn vanaf het tropische Curaçao. Rondom het WK voetbal zal de talkshow daar naartoe verhuizen. Minouche gaat ook mee naar de zonnige bestemming, laat ze weten via Instagram. Ze deelde een ludieke foto van het programma van het trio op het vliegveld. Van der Gijp heeft daarop een helm onder zijn arm. "Ik heb gezegd dat die in het ruim gaat, anders zit ik vijf rijen verder", grapt Minouche.