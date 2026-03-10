'De collectie van Jutta Leerdam is compleet', als we het Duitse Bild mogen geloven. De tabloid pakt groots uit met het peperdure cadeau dat Jake Paul zijn verloofde gaf voor haar prestaties op de Winterspelen in Milaan. Daar pakte de Nederlandse topschaatsster goud (1000 meter) en zilver (500 meter) en nu heeft ze met de speciale auto in bronskleur ook 'het brons' binnen. Het gebaar is wereldnieuws.

Als een land op de hoogte is van wat auto's ongeveer kosten, dan is dat Duitsland wel. Bild onthult dan ook met overtuiging de waarde van de Mercedes G-Wagon. "De Amerikaanse YouTube-ster en bokser verraste zijn Nederlandse partner met een stijlvolle Mercedes SUV, een Brabus G-Klasse met een speciale bronzen lakafwerking ter waarde van circa 500.000 euro", schrijft Bild op de voorpagina. Mercedes is een Duits merk.

'Ze hebben in ieder geval al een behoorlijk grote auto'

De Duitse tabloid speelt ook al handig in op de geruchten dat Leerdam wellicht stopt met schaatsen om met Paul een gezin te stichten. "Ze hebben in ieder geval al een behoorlijk grote auto..." Maar niet alleen in Duitsland wordt het peperdure cadeau breed uitgemeten op de roddelsecties van diverse grote merken. Het Britse The Sun zet het gebaar van Paul ook op de voorpagina en rept ook over een bedrag van een half miljoen euro.

'Zijn koningin kan in stijl rijden'

Ook in de Verenigde Staten duikt het grootste roddelkanaal TMZ op het peperdure cadeau van de Amerikaan Paul. "HIJ MAAKT JUTTA'S MEDAILLECOLLECTIE COMPLEET MET EEN BRONZEN G-WAGON", staat er in koeienletters op de site te lezen. "Paul zorgt ervoor dat zijn koningin in stijl kan rijden na haar medaillewinst. Als Leerdam medailles blijft winnen en Paul blijft dit soort cadeautjes geven, dan is hun garage snel overvol."

'Weinig' likes

Opmerkelijk is wel dat de video van de onthulling op de Instagram-pagina's van beide wereldsterren in verhouding 'weinig' likes oplevert. De teller staat na 21 uur op zo'n 435.000 hartjes, terwijl Leerdam en Paul samen meer dan 35 miljoen volgers hebben.

Wereldnieuws

In Spanje (Marca), Italië (Corriere dello Sport), België (Het Laatste Nieuws) en in veel andere landen staan de showbizz- of sportsecties ook vol met de splinternieuwe auto van Leerdam op Puerto Rico. Of ze de auto ook laat verschepen naar Nederland of zelf lang op het eiland blijft, is niet bekend.