Francesca Lollobrigida maakt op de Olympische Winterspelen van Milaan grote indruk door twee keer goud te pakken. De 35-jarige Italiaanse vierde haar succes met haar zoontje en die beelden gingen de wereld over. Wat haar betreft, kan Jutta Leerdam prima in haar voetsporen treden na een eventuele zwangerschap.

Lollobrigida kende op de Olympische Winterspelen in Milaan het succesvolste schaatstoernooi van haar leven. Ze verraste met goud op zowel de 3000 meter als de 5000 meter en was daarmee de succesvolste Italiaan op de schaatsbaan in haar thuisland. Lollobrigida werd twee jaar geleden moeder zoontje Tommaso en keerde daarna succesvol terug op het hoogste niveau .

De Italiaanse stopt nu weer met schaatsen, omdat ze denkt aan gezinsuitbreiding. Ze weet echter nog niet of ze haar schaatsen definitief aan de wilgen zal hangen. Lollobrigida denkt dat de kans zeker bestaat dat ze nog een keer voor de comeback gaat.

Jutta Leerdam

Ook Jutta Leerdam sprak al meermaals uit dat ze graag een gezin wil stichten met haar verloofde Jake Paul en mede daarom twijfelt om nog een olympische cyclus met schaatsen in te gaan. Een definitief besluit over haar schaatstoekomst heeft de 27-jarige Westlandse nog niet naar buiten gebracht.

Lollobrigida geeft Leerdam het advies dat ze na een eventuele zwangerschap alsnog terug kan keren in het schaatsen. "Als Jutta wil, als ze echt wil, kan ze terugkomen", zo vertelt ze tegenover de Telegraaf na de WK allround in Thialf. Ze schetst ook dat Leerdam op dit moment zes jaar jonger is dan Lollobrigida zelf toen zij haar eerste kind kreeg. "Zij heeft dus veel meer tijd om terug te komen op niveau. En het kan echt. Dat heb ik dus laten zien", zegt de Italiaanse.

Tweede comeback

Over haar eigen toekomst wil Lollobrigida net als Leerdam nog geen grote uitspraken doen. Ze stopt voorlopig met schaatsen, stelt dat haar zoontje recht heeft op een broertje of zusje en geeft aan dat ze graag in de sport wil blijven en houdt van hard trainen. "Een tweede comeback. Ik sluit het niet uit", zegt de olympisch kampioene op de 3000 en 5000 meter.