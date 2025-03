Wéér autopech voor Engelse stervoetballer: 'Hij zal zich afvragen waarom hij 1,7 miljoen euro heeft uitgegeven'

Marcus Rashford is een groot fan van Rolls Royce, maar het automerk blijkt nog geen fan van hem. Zijn peperdure bolide stond vrijdag een dik uur langs de weg met een lekke band, nadat hij in 2023 al een veel zwaarder ongeluk had gehad.

Rashford zit momenteel bij het Engels elftal, dat vrijdag in actie kwam tegen Albanië (2-0) en het maandag opneemt tegen Letland. Zelf had de aanvaller dus geen tijd om zijn Rolls Royce, met een waarde van 700.000 pond (ongeveer 835.000 euro), te besturen. Wie er vrijdag achter het stuur zat is onbekend, maar wel is duidelijk dat diegene de nodige pech had.

Een peperdure Rolls Royce valt op, zeker als die auto met een lekke band langs de weg staat. The Sun kreeg dan ook de nodige foto's en informatie. Zo werd de witte auto na een dik uur weggesleept. Het deed het Engelse tabloid denken aan een eerder, veel heftiger ongeluk van Rashford.

Ongeluk Rashford

In 2023 reed Rashford zijn soortgelijke Rolls Royce volledig in de prak. De bolide was er zo slecht aan toe, dat hij niks anders kon dan het ding verkopen. Bij een veiling ving hij er nog een ruime 200.000 euro voor. De 27-jarige Brit koos er in mei 2024 voor om toch maar weer dezelfde auto aan te schaffen, maar dan in het wit in plaats van grijs.

"Rashford heeft geen geluk met zijn Rolls Royces", zegt een bron tegen het eerdergenoemde medium. "Hij zal zich afvragen waarom hij 1,7 miljoen euro heeft uitgegeven aan twee identieke auto's. Laten we hopen dat hij meer geluk op het veld heeft."

Engeland

Rashford speelt momenteel op huurbasis bij Aston Villa, dat hem tijdelijk heeft overgenomen van Manchester United. Dat heeft direct zijn vruchten afgeworpen. De linksbuiten zit voor het eerst sinds een jaar weer bij de selectie van Engeland. Tegen Albanië had hij zelfs direct een basisplek onder nieuwe bondscoach Thomas Tuchel.

