Kaken op elkaar bij nieuwe bondscoach van Engeland als volkslied klinkt: 'Je kan dat niet zomaar zingen'

Bij Engeland tegen Albanië zat voor het eerst Thomas Tuchel als bondscoach in de dug out. De Duitser leidt nu de Engelse Three Lions en dat is en blijft een opmerkelijke keus. Dat vindt hij zelf ook en daarom besloot Tuchel zich erg bescheiden op te stellen.

Toen op Wembley de volksliederen werden afgespeeld, zong Tuchel namelijk niet mee bij het Engelse anthem. Vooraf had de voormalig trainer van Bayern München al aangekondigd zijn kaken op elkaar te houden. Hij vindt dat hij het voorrecht om mee te zingen nog niet heeft verdiend.

Bij de persco rondom de interlands tegen Albanië en Letland in het kader van de WK-kwalificatie kwam Tuchel met zijn statement. "Ik voel dat het niet vanzelfsprekend is om het te zingen", zei hij een week voor het interlandblok. "Je kan dat niet zomaar zingen. Ik heb besloten om dat bij de eerste paar wedstrijden niet te doen."

Apetrots

Toen Tuchel in oktober 2024 werd aangesteld, twijfelde hij er nog aan of hij wel of niet zou meezingen. Inmiddels heeft hij dus een keus gemaakt. "Ik vind dat jullie een zeer krachtig, emotioneel en betekenisvol volkslied hebben", zo ging hij verder.

"Ik ben er apetrots op dat ik aan de zijlijn sta om leiding te geven aan het Engelse team. Het betekent veel voor me. Alles. Ik zal het moeten verdienen om het volkslied te mogen zingen."

Terugkeer van Jordan Henderson bij nationale selectie zorgt voor ophef in Engeland: 'Ik heb genoeg gezien' Kersverse bondscoach Thomas Tuchel heeft met de bekendmaking van zijn selectie voor een grote verrassing gezorgd in Engeland. Hij heeft besloten Jordan Henderson sinds lange tijd weer op te roepen, waar de Engelse pers en fans vol ongeloof op hebben gereageerd.

Verdienen

"Ik moet dat verdienen door resultaten te boeken. Door teamgeest op te bouwen, door mijn baan fatsoenlijk uit te voeren, door een sfeer te schapen waardoor jullie misschien ooit zeggen: "Nu is de tijd gekomen om het te zingen. Je hebt het nu verdiend, nu ben je een echte Engelse gast." Misschien moet ik meer leren over de cultuur en zo mijn rechten verdienen."

Waarom Louis van Gaal zijn geslachtsdeel liet zien tijdens een bespreking bij Bayern München Louis van Gaal is over de hele wereld bekend. In Duitsland door zijn speeches als trainer van Bayern München, in Engeland door het vallen langs de zijlijn bij Manchester United en als bondscoach van het Nederlands elftal als 'de man met de gouden pik'. Dat laatste kennen zijn bij onze Oosterburen blijkbaar ook.

Ierland

In september 2024 had Engeland een interim-bondscoach die simpelweg weigerde om 'God Save the King' mee te bleren. lee Carsley was de tijdelijke opvolger van Gareth Souhgate. Hij is geboren in Birmingham, maar was tijdens zijn loopbaan een speler van Ierland. Zijn oma was Iers. Om die reden voelt hij zich niet comfortabel bij het meezingen van het Engelse volkslied.

Het volkslied van Engeland: dit is de tekst en oorsprong van God Save the King Engeland speelt zondagavond de EK-finale tegen Spanje. 'The Three Lions' zingen voor de wedstrijd mee met het volkslied 'God Save the King'. Check hier de oorsprong en de tekst van het Engelse volkslied.