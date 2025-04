Wereldberoemde sportvrouw deelt in tranen groot nieuws: 'Het was elk risico waard'

Turnster Olivia Dunne heeft groot nieuws gedeeld met haar miljoenen fans. De wereldberoemde sportster deelde op sociale media een bijzondere video en kon haar tranen daarin niet bedwingen.

Hoewel Dunne nooit aan grote internationale toernooien mee heeft gedaan, is ze misschien wel de allerbekendste turnster ter wereld. Daar is maandag echter een einde aan gekomen, want via een emotionele video maakte ze bekend dat ze een punt achter haar leven als turnster heeft gezet.

Populaire olympische turnster doet nekken draaien en gaat viraal bij basketbalwedstrijd De zitjes direct naast een basketbalwedstrijd, op courtside, zijn alleen voor de rijkste en bekendste fans weggelegd. Turnster Sunisa Lee deed de harten van menig basketbalfan én basketballer harder kloppen. Haar aanwezigheid bij de New York Knicks ging viraal op sociale media.

Emotioneel afscheid

"Time flies when you're having fun", begint Dunne haar video. "Dat is precies hoe de afgelopen 20 jaar in deze sport hebben gevoeld. De hoogtepunten, de dieptepunten. Het nationale team van de VS halen en voor ons land uitkomen. Het was elk risico waard. Het afsluiten van mijn carrière aan de beste universiteit ter wereld was een ongelooflijke reis en ik ben daar eeuwig dankbaar voor."

"Turnen, je hebt een plaats in mijn hart en dat zal altijd zo blijven", vervolgt de emotionele wereldster. "Je hebt me gevorm tot de persoon die ik nu ben. Je hebt herinneringen en vriendschappen gecreeërd, die een leven lang meegaan. Je was mijn eerste liefde."

Turninfluencer

Dunne is bekend als 'turninfluencer'. Dat kwam dus niet door haar prestaties, maar wel mede door de manier waarop ze zich op social media profileerde en daarbij hielp haar verschijning natuurlijk ook wel een handje. Dunne poseerde ook al enkele keren als model. Zo stond ze in 2023 en 2024 in de beroemde Swimsuit Edition van het blad Sports Illustrated.

De Amerikaanse groeide op met name Instagram (5,3 miljoen volgers) en TikTok (8 miljoen volgers) uit tot een superster. Ze deelde daar in eerste instantie alleen video's van het turnen, maar besloot later mensen ook een inkijkje in haar leven te geven.

Haar enorme populariteit leverde haar ook een mooi zakcentje op, want ze onthulde in een interview dat ze ooit meer dan een half miljoen dollar kreeg om een product aan te prijzen in een bericht op een van de platformen.

Geen lege prijzenkast

Dunne turnde jarenlang mee bij wedstrijden tussen verschillende Amerikaanse colleges. Ze won individueel nooit een prijs, maar pakte vorig jaar met haar ploeg LSU wel de winst op het teamonderdeel van de collegekampioenschappen. De prijzenkast van Dunne is dus niet helemaal leeg.