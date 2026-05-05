Jake Paul mag dan pas 29 jaar zijn, de verloofde van Jutta Leerdam heeft er al een aardige carrière opzitten. Zo speelde hij tien jaar geleden samen met Olivia Rodrigo in de Disney-serie Bizaardvark. De Amerikaanse zangeres kwam daar deze week op prikkelende wijze op terug.

Rodrigo groeide sinds haar rol in Bizaardvark uit tot een absolute wereldster. Zo scoorde ze in 2021 een enorme hit met Drivers License, won ze drie Grammy Awards en werd ze in 2022 uitgeroepen tot vrouw van het jaar. Op Instagram heeft ze 40 miljoen volgers aan zich weten te binden.

Zaterdagavond stond Rodrigo op het podium bij het tv-programma Saturday Night Live en daar stak ze, zoals de bedoeling is, een monoloog af. Hierin blikte ze onder anderen terug op haar tijd als Disney-sterretje.

'We hebben het bereikt!'

"Toen ik dertien was, speelde ik in een Disney-serie genaamd Bizaardvark", aldus Rodrigo. "We hadden een fantastische cast, waaronder acteerlegende Jake Paul. Jake en ik hadden het altijd over onze toekomst."

"Ik zei dan: 'Ik wil echt muziek maken die de complexiteit van meisjes van mijn leeftijd onderzoekt.' En hij zei: 'Nou, ik wil echt heel graag op een dag oude mannen in elkaar slaan op Netflix.' En we hebben het allebei bereikt! Hoera!” Het leverde de lachende Rodrigo een flink applaus op van het publiek.

Mike Tyson

Rodrigo doelt met haar opmerking uiteraard op het opmerkelijke gevecht van Paul met bokslegende Mike Tyson. De 59-jarige voormalig wereldkampioen zwaargewicht en de boksende influencer namen het in november 2024 tegen elkaar op in een tweekamp die live te zien was op Netflix. Paul won na een unanieme beslissing van de jury en verdiende tientallen miljoenen dollars.

Reactie Jake Paul

"We zagen het toen al", reageert Paul op de beelden van de uitspraken van oud-collega Rodrigo. "Ik vertelde je toen al dat je stadions vol zou krijgen en nu hebben we het allebei gedaan. Ik ben echt trots op je."

Een van de volgers van Paul vindt het vervolgens nodig om hem uit te leggen dat Rodrigo de draak met hem steekt en dat het niet als compliment bedoeld is. Dat had de steenrijke ondernemer zelf ook wel in de gaten, zo reageert hij: "Ik snapt dat ze een grapje over mij maakt. Nou en? Ze zit bij SNL en dat is wat ze daar horen te doen. Dat verandert niets aan mijn bewondering voor haar en haar succes."

We had the vision 😂 i told you that you would sell stadiums out and then we both did🤯 proud of you fr https://t.co/7oiujtd0iK — Jake Paul (@jakepaul) May 3, 2026

Anthony Joshua

Het is de vraag wanneer Paul weer opduikt in de ring. De Amerikaan is herstellende van een zware kaakbreuk die hij opliep in zijn verloren gevecht met Anthony Joshua. Ondanks de nederlaag hield hij ook aan dat duel weer tientallen miljoenen over. Momenteel vermaakt hij zich met Leerdam vooral op zijn landgoed in Puerto Rico.