Mike Tyson vertelt over bizarre nasleep van partij met Jake Paul en onthult of hij nog terugkomt

Mike Tyson is nog altijd aan het herstellen van zijn slopende partij met Jake Paul. De routinier onthult dat hij nog altijd niet op 100% is na de wedstrijd. Ook vertelt de 58-jarige Tyson dat hij niet meer terug zal keren in de ring.

Tyson keek in gesprek met Fox Sports Radio terug op zijn partij met Paul en de nasleep van het verlies tegen de verloofde van Jutta Leerdam. "Ik weet niet of ik al op 100% zit, maar ik voel me best goed. Ik weet alleen nog de eerste ronde van het gevecht. Daarna deed Jake iets, maar ik weet niet meer precies wat. Dat is het laatste wat ik me herinner." Tyson bleef uiteindelijk het gehele gevecht staan tegen Paul, maar op een jurybeslissing verloor de routinier alsnog.

Ook werd Tyson gevraagd naar een eventuele comeback. De 58-jarige knokker vocht zijn laatste partij in 2005, maar besloot een kleine twintig jaar later dus alsnog terug te keren voor de financieel aantrekkelijke partij met de 28-jarige bokser en Youtuber. De kans dat Tyson de ring nog instapt is echter wel heel erg klein. "Ik wil gewoon in vorm blijven. Ik train binnenkort weer, maar ik ga niet meer vechten."

Jake Paul

Voor Jake Paul lijkt zijn bokscarrière pas net begonnen. De bokser nam het in zijn carrière vooral op tegen veteranen uit de bokswereld, maar hij pakte wel al elf overwinningen in zijn loopbaan. Zijn enige verlies was tegen Tommy Fury, het jongere broertje van zwaargewichtbokser Tyson Fury. Paul sloeg Fury wel neer in de partij, maar uiteindelijk won de Engelsman alsnog op een jurybeslissing die niet unaniem was.

De volgende tegenstander van Paul is inmiddels ook bekend. De verloofde van Leerdam neemt het op tegen de Mexicaan Julio César Chávez Jr. Met een record van 54-6-1 (34 knock-outs) brengt de Mexicaan veel meer ervaring mee, maar het leeftijdsverschil is wederom fors in het voordeel van Paul. De laatste partij van Chavez vocht hij tegen oud-UFC-vechter Uriah Hall. Die wist de Mexicaan te winnen. In zijn loopbaan pakte Chavez tot twee keer toe de middelgewichttitel bij boksorganisatie WBC