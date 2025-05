Wesley Sneijder heeft emotionele boodschap voor broer die 'volledig de weg kwijt raakte': 'Hou dit vast'

Wesley Sneijder is 'super trots' op zijn jongere broer Rodney, die door een lastige periode is gegaan. In 2023 overleed Sylvia Sneijder, de moeder van de broers, op 59-jarige leeftijd aan kanker. Dat heeft er flink ingehakt bij Rodney, die nu een gezonde manier van rouwverwerking heeft gevonden.

"Na alle ellende die je hebt meegemaakt, heb je de kracht en energie gevonden om door te gaan met je leven", schrijft Wesley aan zijn broer op Instagram. "Ik ben daar super trots op, benieuwd wanneer je je eerste marathon gaat lopen. Hou dit vast hermano, hou van je, pikkie."

Wesley (40) deelde een post van zijn jongere broer (34). Rodney was vroeger ook profvoetballer, maar heeft zichzelf inmiddels compleet gevonden in een andere sport. "Mijn eerste run, en zeker niet mijn laatste. Hardlopen is voor mij echt een vorm van medicijn geworden."

Rodney Sneijder (broer van topvoetballer Wesley) openhartig over rouwproces: 'Ik ga mezelf niet weer verliezen' Voetbalbroers Rodney en Wesley Sneijder hebben zware jaren achter de rug. Moeder Sylvia en vader Barry stierven beiden op 59-jarige leeftijd aan de ziekte kanker. Rodney heeft zich uitgesproken over zijn rouwproces en zijn sportieve 'medicijn'.

'Raakte volledig de weg kwijt'

En dat medicijn had hij zeker nodig. "Na het overlijden van mijn moeder raakte ik volledig de weg kwijt. Ik trok me terug, sloot me af van de wereld, en zocht afleiding in dingen die me uiteindelijk alleen maar verder omlaag trokken: drank, gokken… alles om maar even niet te voelen. De paniekaanvallen kwamen terug, iets wat ik jaren geleden ook heb meegemaakt."

Toen Rodney te horen kreeg dat ook zijn vader ziek werd, ging er juist een knop om. "Mijn lichaam, mijn geest, alles schakelde over op vechtmodus. Die 13 maanden dat hij ziek was, had ik één overtuiging: als hij er straks niet meer is, ga ik het anders doen. Ik ga mezelf niet weer verliezen."

Reactie van KWF

Medelijden hoeft Rodney niet onder zijn post, maar hij wil laten zien dat er altijd een weg vooruit is in tijden van rouw. Desondanks volgen er reacties genoeg, waarvan één opvalt. De organisatie KWF Kankerbestrijding spreekt Sneijder nog bemoedigende woorden toe: "Ontzettend dapper en krachtig dat je dit deelt, Rodney. Je hebt zóveel moeten doorstaan. Je mag enorm trots op jezelf zijn. En hartverwarmend dat je deze boodschap deelt."