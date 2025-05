Rodney Sneijder (broer van topvoetballer Wesley) openhartig over rouwproces: 'Ik ga mezelf niet weer verliezen'

Voetbalbroers Rodney en Wesley Sneijder hebben zware jaren achter de rug. Moeder Sylvia en vader Barry stierven beiden op 59-jarige leeftijd aan de ziekte kanker. Rodney heeft zich uitgesproken over zijn rouwproces en zijn sportieve 'medicijn'.

De moeder van de oud-voetballers overleed in 2023. In februari 2025 ontviel ook de vader van Wesley (40) en Rodney (34) hen. Hij had uitgezaaide longkanker, die ook zijn hersenen had aangetast. Een ontzettend zware tijd volgde voor de familie.

Rodney spreekt zich erover uit in een bericht op Instagram. Hij heeft een marathon gerend om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. "Mijn eerste run, en zeker niet mijn laatste. Hardlopen is voor mij echt een vorm van medicijn geworden", schrijft hij.

'Drank, gokken...'

"Na het overlijden van mijn moeder raakte ik volledig de weg kwijt. Ik trok me terug, sloot me af van de wereld, en zocht afleiding in dingen die me uiteindelijk alleen maar verder omlaag trokken: drank, gokken… alles om maar even niet te voelen", doet de oud-voetballer van onder andere Ajax en FC Utrecht zijn verhaal. "De paniekaanvallen kwamen terug, iets wat ik jaren geleden ook heb meegemaakt."

Daarna kreeg Rodney weer een enorme klap te verwerken. "Precies zes maanden later, kregen we het nieuws dat mijn vader ziek was. Op dat moment ging er een knop om. Mijn lichaam, mijn geest, alles schakelde over op vechtmodus."

'Ik ga mezelf niet weer verliezen'

Hij wilde niet hetzelfde doormaken als na het overlijden van zijn moeder. "Die 13 maanden dat hij ziek was, had ik één overtuiging: als hij er straks niet meer is, ga ik het anders doen. Ik ga mezelf niet weer verliezen."

Hij hoopt met zijn verhaal ook anderen te kunnen helpen. "Waarom ik dit deel? Niet voor medelijden of applaus. Maar omdat ik weet dat rouw donker en eenzaam kan zijn. En ik wil laten zien dat, hoe zwaar en oneerlijk het leven soms ook is, er altijd een weg vooruit is."

Rodney haalde in totaal 18.301 euro op voor de organisatie die zich inzet voor onderzoek naar kankerbestrijding.