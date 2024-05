Wesley Sneijder krijgt concurrentie: Armin van Buuren maakt EK-hit met Chef'Special én Oranje-selectie

Wesley Sneijder bracht recent een speciaal nummer voor het Nederlands elftal uit met (bijna) naamgenoot Wesly Bronkhorst. Maar zij krijgen concurrentie, want niemand minder dan Armin van Buuren doet ook een duit in het zakje.

Van Buuren, volgens DJ Mag op plek vijf van beste dj's ter wereld, heeft de handen ineengeslagen met de Nederlandse band Chef'Special. Zij worden gesteund door OnsOranje, de organisatie rondom het Nederlands elftal vanuit de KNVB. Op de socialemediakanalen van OnsOranje werd al aangekondigd dat Van Buuren en Chef'Special een nummer zouden uitbrengen.

Chef'Special is bekend van nummers als Afraid of the dark en In your arms. Van Buuren werd in zijn leven vijf keer uitgeroepen tot beste dj van de wereld. Hij was de eerste dj die de prijs zo vaak in ontvangst mocht nemen.

Oranje-selectie doet mee

Bij een preview is ook de Nederlandse selectie te zien, die met de leadzanger van Chef'Special, Joshua Nolet, een stukje meezingen. Het volledige nummer moet nog uitkomen.

Wesley Sneijder

Eerder bracht Sneijder al een potentieel EK-hitje naar buiten met Bronkhorst. Wes & Wes maakten het nummer Ik ben net als jij, op de melodie van Ich bin wie du van Marianne Rosenberg.

Wesley Sneijder over ontstaan van EK-hit: 'Toen stonden we samen in de studio' Wesley Sneijder was vrijdagavond te gast bij Sophie & Jeroen, om daar te praten over zijn nieuwe muzieknummer. De voormalig Oranje-international hoopt een nieuwe EK-hit te hebben gemaakt met Wesly Bronkhorst.

Sneijder zei over zijn ontmoeting met Bronkhorst bij Sophie & Jeroen: "Ik was bij hem in Tivoli. Toen deed hij dit nummer en heb ik als grap gezegd: er hoort nog wel iets bij, een rap of zo. Of een oud-international. Van het een kwam het ander en toen stonden we samen in de studio."