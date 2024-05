Wesley Sneijder over ontstaan van EK-hit: 'Toen stonden we samen in de studio'

Wesley Sneijder was vrijdagavond te gast bij Sophie & Jeroen, om daar te praten over zijn nieuwe muzieknummer. De voormalig Oranje-international hoopt een nieuwe EK-hit te hebben gemaakt met Wesly Bronkhorst.

Wes & Wes hebben het nummer Ik ben net als jij gemaakt, op de melodie van Ich Bin Wie Du, van Marianne Rosenberg. Sneijder is richting het einde van het liedje te horen, met teksten als: 'Schreeuwen met z'n allen met een brok in je keel. Met z'n allen uit je dak voor de oranje leeuw. Ich bin wie du, we zullen alles verslaan. Laat de buurt ook in hun hempie staan.'

Wesley Sneijder te horen in nieuw EK-nummer: 'Met z'n allen uit je dak voor de oranje leeuw' Wesley Sneijder heeft een nummer opgenomen met de zanger Wesly Bronkhorst, in aanloop naar het EK 2024. Het liedje is op het deuntje van 'Ich Bin Wie Du', van Marianne Rosenberg.

Bij Sophie & Pauw sprak Sneijder over het ontdekken van dat nummer. "Ik was bij hem in Tivoli", begint Sneijder over zijn ontmoeting met Wesly. "Toen deed hij dit nummer en heb ik als grap gezegd: er hoort nog wel iets bij, een rap of zo. Of een oud-international. Van het een kwam het ander en toen stonden we samen in de studio."

'Ik krijg weer kippenvel'

Sneijder vertelde dat er in 'zijn tijd' ook al een speaker in de kleedkamer van het Nederlands elftal stond, waarbij hij de muziek bepaalde. Dan werden er ook nummers óver Oranje gedraaid. "Dat soort gevoelsnummers, zoals Ik leef mijn eigen leven of Wij houden van oranje. Ik krijg weer kippenvel als ik denk aan die oranjezee als je het veld op loopt." Met Ik leef mijn eigen leven vers in de oren liep Sneijder ook de wedstrijd voor de WK-finale van 2010 op. Uiteindelijk ging die wedstrijd met 1-0 verloren tegen Spanje.

‘Viva Hollandia’, ‘Wij houden van Oranje’ en ‘Hup Holland Hup’. Over drie weken staan we weer massaal EK-knallers mee te zingen tijdens het EK voetbal. Wesley Sneijder vertelt dat hij vroeger verantwoordelijk was voor de sfeer in de kleedkamer: “Zo ontstond er wel een gevoel van:… pic.twitter.com/sunL47hHC5 — Sophie & Jeroen (@sophieenjeroen) May 24, 2024

Sneijder kent Bronkhorst al een tijdje. Sterker nog: Bronkhorst zong zelfs de openingsdans op de bruiloft tussen Sneijder en Yolanthe Cabau. De zanger bevestigde bij Sophie & Jeroen dat Wes & Wes ook samen gaan optreden. "Er staat het een en ander te gebeuren. Allemaal leuke samenwerkingen."