Voetbalicoon Wesley Sneijder (41) is na zijn topsportcarrière wat kilootjes aangekomen. Om deze te loodsen, doet hij mee aan het tv-programma 'Nog 1 Keer Fit'. In de nieuwste aflevering stapt de oud-Ajacied in de voetsporen van Badr Hari.

Tijdens bijna de gehele derde aflevering van het tv-programma, waarin oud-topvoetballers Sneijder, Wim Kieft en Royston Drenthe de strijd aangaan tegen overgewicht, bivakkeert de oud-middenvelder van onder meer Inter en Real Madrid op het Griekse Kreta. Sneijder heeft dan ook een opvallende band met het land, zo onthult hij. "Mijn overgroot oma was Grieks. Er zit dus iets Grieks in mij. Ik kan van één tot tien tellen en dat was hem dan ook. Goedemorgen en goedenavond lukt ook nog wel."

Sneijder treedt in voetsporen van Badr Hari

Het was de bedoeling dat Sneijder op zijn eten ging letten tijdens zijn vakantie op Kreta, maar er sloop toch een ongezonde levensstijl in op het eiland. Zo is te zien dat de oud-international onder het genot van wat drankjes karaoke zingt met artiest Lil Kleine.

Daarom werd Sneijder bij zijn terugkomst in Nederland flink onder vuur genomen. Zo had zijn personal trainer voor hem een training verzorgt bij de bekende bokscoach Said El Badaoui, de oude coach van onder meer Badr Hari en Melvin Manhoef. Door hem werd Sneijder flink afgemat.

Toch was hij blij met de intensieve training. "Boksen is de beste training die er is", zo vertelde Sneijder in het programma. "Soms zeggen mensen bij een bokswedstrijd: het duurt nog maar drie minuten. Moet jij dan eens drie minuten boksen, dan piep je wel anders."

'Ik ben bang om niet meer wakker te worden'

Ook Drenthe werd in de nieuwste aflevering flink aangepakt door zijn trainer. Zo moest de oud-speler van Real Madrid een forse work-out ondergaan. Toch onthult Drenthe dat hij het intensieve sporten lastig vindt. Zo zat hij vol met medicatie, waaronder bloedverdunners, dankzij een longembolie. Dit boezemt hem angst in. "Ik ben bang om neer te vallen en niet meer wakker te worden."